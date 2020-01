E’ uscito il nuovo singolo di Alex Britti Brittish. Il cantautore romano vincitore del Festival di Sanremo del 1999 ha scelto per il suo ritorno un brano estremamente differente rispetto al suo passato e ha coinvolto Salmo e Dj Gengis che si sono occupati della produzione.

Alex Britti manca da ormai quasi 3 anni dal mercato discografico. Nel 2015 uscì l’album In Nome dell’Amore – Volume 1 e nel maggio 2017 In Nome dell’Amore – Volume 2, prima di una pausa nel quale si è dedicato alla televisione e a a un lungo tour su e giù per la penisola.

Alex Britti si è sempre dimostrato attento a innovazioni e sonorità diverse rispetto al suo mondo. Per esempio è appena uscito un suo feat nel brano Birks Works, singolo jazz contenuto in The III Side dei Pacific Mambo Orchestra, gruppo vincitore del Grammy Awards.

Salmo negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione mediatica per il suo rifiuto a prendere parte al Festival di Sanremo come ospite (Ne abbiamo parlato Qui).

ALEX BRITTI BRITTISH

Brittish (etichetta It. Pop – distribuzione Artist First) è un brano che si caratterizza per la sottile ironia e per un linguaggio attuale. Così il cantautore racconta la collaborazione con Salmo.

“A me la musica piace fatta bene e Salmo nel mondo del rap è uno dei numeri uno e reciprocamente ci stimiamo molto. Da sempre amo confrontarmi con i vari generi musicali. Il tutto nasce una sera in Sardegna. Ci siamo incontrati e chiaramente abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album. Salmo e DJ.Gengis, mentre registravamo continuavano a dirmi “quanto c***o sei Britti”, rifacendosi ad una strofa del singolo tormentone “British” della Dark Polo Gang e a qual punto anch’io, ho iniziato a giocare con questa frase. La dicevo ridendo ma con il massimo rispetto della citazione, per me positiva, perché questo tormentone della D.P.G. li ha portati a diventare un fenomeno anche nel canale sociale . Ad un certo punto Salmo tira fuori un suo beat ed intorno a questo abbiamo iniziato a lavorare ed in tarda serata è nato Brittish.”

Il videoclip è stato girato in varie location e inizia con la partecipazione di Toni Effe. Un video dinamico che racconta di una giornata super divertente, piena di risate e di balli, all’insegna della gioia della spensieratezza. Una versione di Alex… decisione inedita!

BRITTISH – IL TESTO

Quanto cazzo sono Britti

quanto cazzo sono Britti

Ho fatto un tiro

ho preso il palo e non ho fatto goal

sto sempre in giro

pensavi fossi sparito ma no

e sono anni che vi sento

passa come il vento

la moda che vi fa cantare

in questa corsa contro il tempo

io non mi spavento

e infatti sono ancora qua

E quanto cazzo sono Britti

quanto cazzo sono Britti

quanto cazzo sono Britti

Ho riempito gli stadi

i locali i teatri

due milioni di dischi venduti

i vestiti firmati

le super modelle

hotel cinque stelle

la vita veloce

milioni di brividi sulla mia pelle lo so

che sono partito dal Blues

ho fatto amicizia col Pop

settemila caffè nella vasca guardami al Top

siedo sul tetto del mondo

con la chitarra ti sfondo

non mi nascondo

in questa vita di buoni

vince il più stronzo

e sono anni che vi sento

passa come il vento

la moda che vi fa cantare

in questa corsa contro il tempo

io non mi spavento

e infatti sono ancora qua

E quanto cazzo sono Britti

quanto cazzo sono Britti

Ho fatto un tiro

ho preso il palo e non ho fatto goal

sto sempre in giro

pensavi fossi sparito ma no

e sono anni che vi sento

passa come il vento

la moda che vi fa cantare

in questa corsa contro il tempo

io non mi spavento

e infatti sono ancora qua

E quanto cazzo sono Britti

quanto cazzo sono Britti

quanto cazzo sono Britti