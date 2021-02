Alessandra Amoroso nuovo singolo

Alessandra Amoroso sarà ospite del Festival di Sanremo 2021. La conferma è arrivata qualche settimana fa durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse. Un po’ a sorpresa la scelta di Amadeus di invitare solamente Sandrina e non Emma, visto anche l’ottimo riscontro del brano Pezzo di Cuore.

Per Alessandra Amoroso si tratta quindi dell’occasione per presentare in anteprima il nuovo singolo?

Loredana Bertè, per esempio, durante la prima serata del 2 marzo canterà per la prima volta Figlia Di…, il brano che uscirà prossimamente.

ALESSANDRA AMOROSO NUOVO SINGOLO

Alessandra Amoroso torna al Festival di Sanremo due anni dopo aver celebrato sul palco dell’Ariston i suoi 10 anni di carriera.

Fu quella l’unica occasione in cui l’artista cantò i suoi brani davanti alla platea sanremese.

Infatti nel 2010 fu al fianco di Valerio Scanu nella serata dei duetti cantando Per Tutte Le Volte Che e nel 2012 si esibì insieme a Emma in Non è l’Inferno.

Da quello che sappiamo Alessandra Amoroso pubblicherà un nuovo album il prossimo autunno, presumibilmente a ottobre. Un progetto che arriverà a tre anni da 10, progetto che fu certificato con il disco di platino.

Inoltre Sandrina pare abbia già girato un videoclip di un brano. Che sia quello che canterà a Sanremo 2021?