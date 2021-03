Venerdì 5 marzo Alessandra Amoroso salirà sul palco dell’Ariston per la quarta volta nella sua carriera.

L’artista a Sanremo 2021 porterà un messaggio a sostegno dei lavoratori dello spettacolo con un’esibizione al fianco dell’attrice Matilde Gioli.

ALESSANDRA AMOROSO AL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Alessandra Amoroso, a proposito della sua partecipazione a Sanremo 2021, ha postato un messaggio su Instagram.

“Ci siamo! Poche ore e sarò al teatro Ariston. Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura ma questa volta non sarò sola, porterò con me un pezzetto della mia ‘famiglia itinerante’, quella formata dalle persone che ho scelto in questa vita fatta di musica, di note, di cuori che battono, voci che urlano, sudore che scende e sacrifici. In questo momento in cui le luci di (quasi) tutti i palchi sono spente, le accenderemo proprio su di loro e per loro, per questa famiglia che rende il mio sogno il mestiere più bello del mondo attraverso la sua professionalità. ‘Mi chiamo Alessandra Amoroso e nella vita faccio la cantante’.”

Un’esibizione intensa in cui Sandrina e Matilde (attrice nota per la sua partecipazione a film cult come Il Capitale Umano di Paolo Virzì o in tv in DOC) faranno sentire una voce importante, nella speranza che il loro appello sia raccolto da chi di dovere.

Alessandra Amoroso, poi, si esibirà anche insieme a Emma nel singolo Pezzo di Cuore.