Dopo l’avventura ad Amici torna Ale con un nuovo singolo, “Pezzo latino”, fuori per Latarma Records

A distanza di qualche mese dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, percorso che si è concluso prima del serale, torna Ale con il singolo Pezzo latino.

Alessandra Ciccariello, cantautrice napoletana di diciotto anni, scrive canzoni con la chitarra da quando ha 12 anni.

Il sogno di vivere di musica parte nel 2020 mentre è in coda ai provini di X Factor, che la portano alle fasi finali della selezione e vedono il suo brano LV superare i 600 mila stream su Spotify, così come 2minuti che l’anno successivo presenta all’interno del programma Amici di Maria De Filippi.

Ora è tempo di una nuova tappa nel percorso musicale di Ale.

Ale Pezzo latino

Il comunicato stampa mette subito in chiaro le cose… la “fotta” napoletana esplode in estate e fa ballare, svelando il mondo e la grinta della giovanissima artista.

Con questi presupposti venerdì 24 giugno esce in radio e sulle piattaforme digitali un brano spensierato che va oltre gli stereotipi. Tutta la grinta partenopea che contraddistingue Ale prende forma con sonorità leggere accompagnate da un testo profondo.

Pezzo latino segna anche l’ingresso di Ale nel cast degli artisti de Latarma Records. Il brano esce in collaborazione con BMG.

Una canzone leggera, scritta mentre arriva l’estate, con un ritornello scritto apposta per entrarti in testa. Un testo che descrive immagini del quotidiano e in cui la tradizione si mescola alla modernità grazie agli occhi di una ragazza napoletana di diciotto anni che crede nell’amore più che nelle leggi fisiche e che rimane un’inguaribile ottimista.

Ecco come racconta la cantautrice questa nuova canzone…

Pezzo latino è un brano leggero a primo impatto, ma che poi, se ascoltato bene, svela significati nascosti e profondi, creando un cortocircuito tra testo e sonorità. Ho scritto questa canzone in un periodo in cui ero giù di morale, mi sentivo distaccata da tutto, come se non provassi più niente per nulla. L’unica cosa che riesco a fare in questi momenti è scrivere. Farli diventare musica è la mia cura.