Alberto Urso: posticipate all’autunno le date di Milano e Roma

A causa delle vigenti disposizioni ministeriali legate all’emergenza sanitaria, è stato comunicato il rinvio all’autunno delle date del tour di Alberto Urso di Milano e Roma originariamente previste per il 12 e il 18 maggio.

Attualmente l’artista che lo scorso febbraio ha partecipato al Festival con il brano Il Sole Ad Est (abbiamo parlato Qui dell’album uscito il 7 febbraio) si trova nell’impossibilità di vedere i propri cari. Nei giorni scorsi ha scritto sui social:

“Buongiorno, in questi giorni sto scrivendo tanta musica! Voi come passate le vostre giornate? Non vedo l’ora di riabbracciarvi!! Vvb”