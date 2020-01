Sanremo 2020 Alberto Urso Il sole ad est. A meno di un anno dalla sua vittoria ad Amici, Alberto Urso approda sul palco dell’Ariston con Il Sole ad Est, una canzone classica e che ha tutte le caratteristiche per essere apprezzata dalle giurie sanremese (Qui la nostra analisi dei 24 brani in gara).

Attualmente i bookmakers indicano il brano del giovane messinese come tra i più quotati per trionfare sul palco dell’Ariston. Secondo le varie quotazioni attualmente è secondo solo ad Anastasio.

Per Alberto Urso si tratta dell’esordio sanremese, anche se il polistrumentista siciliano non è nuovo a esperienze che uniscono televisione e musica. Prima di vincere Amici nel 2019, partecipò a Ti Lascio Una Canzone nel 2010 (Qui la nostra videointervista realizzata in occasione di Up! Xmas in cui l’artista ripercorre il 2019).

Durante la serata dedicata alle cover, Alberto Urso ha tutta l’intenzione di colpire nel segno. Proporrà il brano immortale La Voce del Silenzio, brano che porta la firma di Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola e che fu presentato in gara al Festival di Sanremo 1968 da Tony Del Monaco e Dionne Warwick. Per l’occasione Alberto sarà accompagnato da Ornella Vanoni e dal mezzosoprano gallese di fama mondiale Katherine Jenkins. Un’artista che unisce pop e musica classica con cui Urso proverà a Londra il 30 gennaio.

Il Sole ad Est porta la firma di Piero Romitelli e Gerardo Pulli e sarà inserito nella riedizione dell’album Il Sole ad Est, uscito lo scorso mese di ottobre e che all’esordio ha conquistato la seconda posizione della classifica Fimi.

La nuova edizione dell’album conterrà oltre al brano sanremese altri 4 nuovi brani, ovvero l’inedito Invincibile, Oltre Mare cantata con Giordana Angi, la cover Your Song e Unbelievable, la versione inglese del singolo Indispensabile.

Alberto Urso sarà live accompagnato da una grande orchestra in tre appuntamenti organizzati e prodotti da Friends & Partners.

12 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano

18 maggio all’Auditorium Parco della Musica a Roma

24 luglio al Teatro Antico a Taormina

