Aiello La mia ultima storia testo e audio del nuovo singolo fuori da oggi, 6 settembre, in tutti i digital store e sulle piattaforme streaming.

Il nuovo singolo arriva dopo il grandissimo successo di Arsenico, brano lanciato lo scorso gennaio ma che ha saputo farsi spazio per mesi nelle radio, nelle playlist e, sopratutto, negli ascolti del pubblico arrivando a totalizzare circa 6 milioni di stream e oltre tre milioni e mezzo di views sul video.

Ora per Aiello, cantautore che ama definire la sua musica un threesome di indie, pop e r’n’b originale e contemporaneo, è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il dolore raccontato in Arsenico e provare a razionalizzare “La sua ultima storia“.

E lo fa con una ballad i cui suoni spaziano dal pop al soul e dove il testo racconta ricordi ancora impossibili da dimenticare… immagini ancora chiare e nitide come Parigi, l’ultima neve a Roma e quegli occhi verdi che lo hanno fatto innamorare.

La mia ultima storia racconta il bisogno di correre via da quell’amore così ingombrante per provare a vedere nuova luce.

Aiello La mia ultima storia testo e audio

La mia ultima storia non è più disponibile

dopo ventiquattro ore è tornata invisibile

e non la trovo nel frigo

neppure dietro il mio petto

e se mi chiedi ho scordato

come si dorme in un letto

e non mi dite che basta

che basta tornare al mare

che basta bere e ballare

che cambia l’ora legale

Ed ho comprato la maglia più larga

e c’é spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano

Ed ho comprato una maglia più larga

e c’é spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano

La mia ultima storia

aveva gli occhi di un verde

che a fissarli sembrava di stare

nella foresta amazzonica

ed è per questo che adesso

odio il verde e quegli occhi

ma siamo come la neve

senza un motivo si ride

Ed ho comprato la maglia più larga

e c’é spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano

Ed ho comprato una maglia più larga

e c’é spazio per te

avvicinati al petto, ho le scarpe nuove

come piacciono a te

ma le userò per correre lontano

E sono quattro anni

e sono quattro anni

mi devi Parigi, l’ultima neve in città

mi devi le pizze che ho lasciato a metà

mi devi Parigi, l’ultima neve in città

mi devi le pizze che ho lasciato a metà

mi devi il sorriso spento di fronte al mare

mi devi le notti passate a soffocare

Mi devi i risvegli senza la musica

la colazione solo di domenica

e tutte le ragazze che non ho vissuto

che solo su di te mi sarei abbattuto

Avrei svitato una stella

l’ultima notte di stelle

e non per fare il romantico

ma per lasciarti nel panico

Foto di copertina di Pasquale Autorino / Siermond