Aiello Ex voto è il titolo dell’album. La scorsa settimana il cantautore ha lanciato il suo nuovo singolo, La mia ultima storia (ve ne abbiamo parlato qui). Oggi arriva il video del brano e, in contemporanea, l’annuncio dell’uscita dell’album.

Il nuovo brano è partito molto bene su Spotify collezionando quasi 300.000 stream in circa quattro giorni.

AIELLO LA MIA ULTIMA STORIA IL VIDEOCLIP

Il soggetto del videoclip de La mia ultima storia è stato scritto dallo stesso Aiello con Attilio Cusani. Quest’ultimo ne ha poi curato la regia.

Nel video Aiello canta dall’interno di un palazzo di periferia sulla cui facciata è stesa una gigantesca maglietta con rappresentato l’Ex voto.

Per chi non lo sapesse l’Ex voto è un termine latino che tradotto significa “a seguito di un voto” ed è l’abbreviazione della locuzione “ex voto suscepto” ovvero “per promessa fatta a Dio”.

Va quindi a rappresentare un oggetto donato a Dio, alla Madonna, a un Santo, da qualcuno che ha ricevuto una grazia. L’Ex voto può avere diverse forme anche se, nel corso del tempo, un cuore ornato ai bordi ne è diventato il simbolo più rappresentativo.

Tornando al video, ecco come ne parla Aiello…

“Chiudo gli occhi e mi rivedo in treno, a giugno, di ritorno da Milano.

‘LA MIA ULTIMA STORIA’ doveva essere raccontata in un video, e io non volevo il solito racconto d’amore, volevo qualcosa di iconico. Ebbi come un lampo, iniziai a fantasticare, scrissi un primo soggetto in pochi minuti. Scattai una foto nella mia mente, e la conservai gelosamente per giorni.

A luglio ho incontrato Attilio Cusani e a quattro mani abbiamo continuato a fantasticare e scrivere.

Con orgoglio e gratitudine posso dire che insieme abbiamo realizzato qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Parlo di poesia, di bellezza, di originalità. ‘LA MIA ULTIMA STORIA’ meritava un racconto così».

AIELLO EX voto – IL DISCO

Dopo il grande successo di Arsenico, La mia ultima storia è il secondo singolo che anticipa il nuovo album dei Aiello Ex voto per l’appunto.

Il disco arriverà in tutti i negozi, digital store e piattaforme streaming dal 27 settembre, ma già da questo venerdì, 13 settembre, sarà possibile il preorder e il presave.