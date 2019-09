Aiello Ex voto è il titolo del primo disco del cantautore con una major, la Sony Music Italia, in uscita ovunque venerdì 27 settembre. Dopo averlo video intervistato (vedi qui) ecco un approfondimento sull’album e sul significato delle singole canzoni.

Per il cantautore la felicità è alle stelle… infatti le prime due date live annunciate a Milano e Roma con Vivo concerti sono andate entrambe sold out a pochi giorni dalla messa in vendita online dei biglietti.

Ora, in attesa di scoprire se verranno annunciati nuovi appuntamenti è in arrivo Ex Voto, album che vede alla Produzione Artistica Alessandro Forte aiutato da Iacopo Sinigaglia su La mia ultima storia, Il cielo di Roma, Sushi, La doccia del 25 e Festa.

Aiello presenterà il disco con due firmacopie: sabato 28 settembre a Roma presso Discoteca Laziale (ore 16.00) e giovedì 3 ottobre a Milano presso Mondadori Megastore in Piazza Duomo (ore 18.00).

AUELLO EX VOTO SIGNIFICATO CANZONI

Andiamo a scoprire insieme le canzoni che compongono questo album, tutte scritte per testo e musica da Antonio Aiello (con la collaborazione di Tormento in Sushi).

LA MIA ULTIMA STORIA

“Ed ho comprato la maglia più larga

E c’è spazio per te

Avvicinati al petto

Le scarpe nuove

Come piacciono a te ma

Le userò per correre lontano“

C’è un motivo per cui La mia ultima storia è il singolo che apre il disco.

Attraverso questa intensa ballad, che non si presenta come la solita struggente canzone sui sentimenti, Aiello vuole comunicare di non essere solo un fulmine di passaggio, ma un vero e proprio temporale pronto a scuotere la musica italiana.

Nel testo l’artista si sofferma su quei ricordi dal sapore dolceamaro impossibili da dimenticare: Parigi, l’ultima neve a Roma, i profondi occhi verdi da cui adesso, con un paio di scarpe nuove, tenta di fuggire. Una canzone intensa e malinconica con cui Aiello non esprime rancore, tristezza o nostalgia per una relazione ormai finita, quanto piuttosto il forte bisogno di correre via e vedere nuova luce.

ARSENICO “C’è dolore

Che dolore

Dentro me

Quando piove

Quando piove

E tu non stai con me“

Arsenico può essere considerato un piccolo grande manifesto del nuovo pop italiano. Il sound della canzone è “sporco” e non patinato, caratterizzato da sonorità “indie”, soul e pop che, mescolate perfettamente insieme, si traducono in quello che può essere definito “New Pop”.

Il testo è originale e fresco, il modo di cantare di Aiello, seppur personale e riconoscibile, attinge al cantautorato di Lucio Dalla, Lucio Battisti e Rino Gaetano.

Il brano è un’emozionante ballad che parla di dolore pur senza crogiolarsi in esso. La meta, infatti, rimane sempre la rinascita, già in corso dalle prime note della canzone.

IL CIELO DI ROMA “Certe cose non cambiano,

Molte di queste rimangono,

Come tutte le volte

Che ti incontro per strada

E la strada si alza

E a me pare di stare

Sopra il cielo di Roma“

Il cielo di Roma mostra un altro lato della scrittura e dell’anima di Aiello. Un brano forse ancora più maturo, un abbraccio ancora più largo.

Un singolo pensato per essere cantato e suonato dal vivo, sia per le scelte di arrangiamento, che per la spinta emotiva del ritornello.

Nel testo vengono evocate le origini dell’artista, la maestra Gianna, la Calabria, le cose che non cambiano, come alcune vibrazioni, come alcuni ricordi, come la città Eterna che è tetto e pavimento di questa storia.

SUSHI feat. TORMENTO

“Che cosa importa se hai le calze rotte

Se ho il raffreddore e tu invece la tosse

Siamo malati dello stesso male

Ci fa gridare, stringere, sudare“

Sushi è tra i pezzi più soul e urban del disco, ulteriore dimostrazione di come la musica di Aiello possa rappresentare il “New Pop” italiano. Il brano è pieno di erotismo e comunica la forte voglia di stare bene insieme.

Sul finale, è impreziosito dalla collaborazione con Tormento, un featuring che diventa magistralmente un tutt’uno con la pasta musicale e testuale del pezzo.

C’É UN TEMPO

“Ti aspetto

Perché quando torno a casa io ti penso

E non dormo

Finché non chiudo gli occhi poi per sbaglio

Dimmi se è un abbaglio, dimmi cosa è meglio“

C’é un tempo è forse il brano più pop del primo lavoro di Aiello. Uno schiaffo in pieno viso, una scossa sotto i piedi, un intenso viaggio tra i più intimi che l’artista condivide col pubblico, senza temere di restare nudo.

Una canzone essenziale, elegante, potente e sincera, che valorizza al meglio le doti della sua voce.

LA DOCCIA DEL 25

“É la doccia del 25

Ed io, io penso

A cosa ho e cosa so di me

Mentre gli altri dormono,

L’acqua scende gelida

Su questa voglia che ho di te“

Aiello non si limita a cantare solo ballad colme di passione e di rabbia d’amore. La doccia del 25 rappresenta, infatti, un altro lato dell’artista, che ama ballare e far ballare con la sua musica.

Il sound, dark, esplosivo e coinvolgente, strizza l’occhio al mondo elettronico indipendente nazionale e internazionale, da The Blaze a Cosmo, artisti di cui il cantautore ha sempre dimostrato grande stima.

QUEL CANE

“Adesso l’estate è finita

Che cosa vuoi per te?

Che cosa vuoi da me?

E se l’estate non fosse finita

Che cercheresti in me

Che poi vorresti te?“

Con Quel cane si ritorna all’anima più soul e rhythm and blues dell’album. La ballad è intima, sincera e diretta, caratterizzata da un sound elegante, ricercato e minimal.

Un vento di fine estate intriso di malinconia, una domanda senza risposta che si autoalimenta di un bilancio fallimentare e della presa di coscienza che forse è tardi, che forse non si può tornare indietro.

FESTA

“Che cos’ho nella testa?

Un gelato

Una finestra

Che cos’ho nella testa?

Il deserto

Forse è una festa”

Il titolo Festa suggerisce la ragione d’esistenza della canzone stessa, nata per celebrare il bello che ognuno ha dentro la propria testa, nei propri occhi.

Dietro un testo visionario, apparentemente leggero e divertente, si parla della diversità e dell’importanza di tutelarla. Ognuno di noi racchiude un mondo da proteggere e al tempo stesso da condividere con gli altri, senza alcun tipo di timore.

OUTRO (REWIND)

Outro è un viaggio al contrario, un viaggio di ritorno che in realtà spiega le tappe dell’intero percorso dell’album, dal punto di partenza al punto di arrivo.

La traccia si compone di note audio, spaccati di vita quotidiana, prove casalinghe e in studio. Un emozionante ritorno al primo giorno, alla prima scrittura di ogni brano.