Achille Lauro torna nei negozi di dischi con i suoi album più importanti

I tre pezzi più importanti della discografia di Achille Lauro si preparano a tornare nei negozi di dischi una scelta, questa, nata probabilmente dal bisogno di creare un distacco con la precedente casa discografica che ne ha distribuito i lavori, la Sony Music Italy.

Un distacco finito in maniera serena come riportato in questo articolo.

Sono tre gli album che torneranno nei negozi il 28 agosto prossimo con etichetta Lauro De Marinis, ovvero il vero nome dell’artista.

Tre dischi di successo che hanno contraddistinto il percorso di Lauro portandolo dal ruolo di rapper a quello di vero e proprio cantautore in grado di spaziare tra i generi musicali con uno stile all’insegna della provocazione, come dimostra anche l’ultimo disco, 1990, e le polemiche che ne hanno accompagnato l’uscita (ne abbiamo parlato qui).

RAGAZZI MADRE

Il primo album che tornerà nei negozi è Ragazzi madre, disco del 2016. Un progetto certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 unità che conteneva 14 tracce nella prima versione, salite poi a ben 22 nella versione celebrativa uscita l’anno successivo.

Nel disco, prodotto da Boss Doms, sono presenti featuring con Coez, Fred De Palma e Simon P.

POUR L’AMOUR

Uscito nel 2018 con tracce prodotte da Boss Doms, Cosmo, Vins, Gow Tribe e Frenetik&Orang3, anche questo progetto è riuscito a conquistare il disco d’oro.

Il disco debuttò al quarto posto della classifica FIMI, superando il risultato del precedente album (che si fermò alla #22). All’interno quattordici tracce e duetti con Cosmo, Gow Tribe, Gemitaiz, Quentin40, Puritano, Rocco Hunt e Clementino.

1969

L’album che nel 2019 ha segnato il debutto di Achille Lauro al Festival di Sanremo e che, sopratutto ha reso mainstream la sua popolarità con un’inversione di rotta musicale che ha conquistato pubblico e critica in maniera quasi unanime.

Dieci tracce prodotto da Boss Doms, Fabrizio Ferraguzzo ed Enrico Brun. Un disco d’oro conquistato e, sopratutto, due brani diventati iconici, la trascinante Rolls Royce e l’intensa Ces’t la vie.

1969 ha debuttato sul podio, al terzo posto, della classifica di vendite FIMI.