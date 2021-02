Sarà disponibile dal 19 febbraio il nuovo singolo di Achille Lauro Solo Noi, brano che arriva dopo i risultati non pienamente soddisfacenti del side project 1920.

Il brano è stato annunciato dall’artista con due criptici messaggi postati sui social, accompagnati da immagini altrettanto misteriose.

“Parlo a te,

ovunque tu sia,

venuto al mondo senza sapere come,

che stai imparando cosa vuol dire crescere.

Ricordati che non sei solo.” “Parlo a voi

a voi che avete la mia età,

ai più grandi

ai più piccoli,

a chi vive da solo

chi vive per gli altri.

A Chi cerca l’amore,

a chi non l’ha trovato mai.

Ricordati che non sei solo.” 19 FEBBRAIO

“SOLO NOI”

Un brano che Achille Lauro potrebbe anche presentare dal vivo in occasione del Festival di Sanremo 2021, al quale prenderà parte in veste di ospite, proponendo un quadro in ognuna delle 5 serate.

A proposito della sua partecipazione alla kermesse in programma dal 2 al 6 marzo, Achille Lauro ha postato delle fotografie delle sue precedenti performance sul palco. Un vero e proprio inno alla libertà personale e artistica.

“Un uomo è libero nel momento in cui desidera di esserlo.

È tempo di giocare ancora.”

Nel frattempo siamo in attesa di vedere Achille Lauro, insieme all’amico Boss Doms, nella seconda edizione del reality Celebrity Haunted.

ACHILLE LAURO SOLO NOI – IL TESTO

In arrivo il 19 febbraio.