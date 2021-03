Achille Lauro Sanremo 2021

Achille Lauro è stato indiscutibilmente uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021. Una serie di esibizioni definite quadri in cui l’eclettico personaggio ha messo in risalto le caratteristiche peculiari di un’attitudine coraggiosa e artisticamente post-moderna.

Sono passati solo due anni dal suo esordio sul palco dell’Ariston con Rolls Royce, in un momento in cui molti storsero il naso per la sua presunta limitata popolarità.

Achille Lauro in soli 24 mesi ha conquistato un pubblico ampio, trasversale e attento alla musica e all’arte e a Sanremo 2021 ha offerto delle performance incredibili. Esibizioni a sé stanti rispetto a tutto il resto della kermesse, ma che hanno mostrato un’ecletticità fuori dal comune e una dimostrazione di come la creatività sia linfa vitale.

Clicca su Continua per leggere le parole di Achille Lauro pronunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’ultima serata di Sanremo 2021.