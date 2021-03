Achille Lauro nuovo album in arrivo.

Si è conclusa da pochi giorni la terza esperienza sanremese di Achille Lauro che, quest’anno, è stato super ospite proponendo ogni sera un quadro su un proprio brano. Quadri che hanno fatto discutere e hanno diviso pubblico e critica tra chi lo ha osannato e chi, ma del resto non lo ha mai affermato, lo accusa di non aver proposto nulla di nuovo.

Archiviata questa esperienza per Lauro è giunto il momento di tornare con un nuovo progetto discografico.

LAURO IL NUOVO DISCO

Achille Lauro negli ultimi anni si sta rivelando discograficamente molto prolifico spaziando dopo il disco che lo ha rivelato al grande pubblico nel 2019, 1969, nei generi musicali con due album di cover molto diversi tra loro pubblicati nel 2020, 1990 e 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band.

Il nuovo progetto discografico, la cui copertina è opera dell’artista stesso, si chiamerà semplicemente con il suo vero nome, Lauro. L’uscita è fissata per Elektra Records /Warner Music Italy per il 16 aprile. Il disco è già disponibile in pre order anche in versione autografata in esclusiva per Amazon.

Queste le parole con cui l’artista lo ha annunciato: