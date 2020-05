Achille Lauro: “16 Marzo L’ultima Notte” tra i libri più venduti della settimana

In Copertina

Classifica Spotify Settimana #21: sul podio Carl Brave, Fedez e Ghali

La classifica Spotify di questa settimana premia il nuovo singolo di Carl Brave nella Top 20, mentre nella Viral primo Ezio Bosso che piazza 5 brani nelle prime 10 posizioni.

Amici Speciali una settimana dopo. Ecco la classifica dei brani che stanno conquistando Spotify

Irama, Michele Bravi, the Kolors, Giordana, Alberto e Random... i talenti in gara hanno lanciato i singoli per l'estate. Chi starà avendo la meglio.

Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #21: Ezio Bosso dopo la scomparsa torna i Top 20 con due album

Nei singoli primeggia "Spigoli" di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme. .

AMICI SPECIALI: TESTO & CONTESTO sugli inediti degli artisti in gara

Il Prof di latino questa settimana stila la sua personale classifica, con analisi annessa, dei tormentoni (o tormenti) di "Amici Speciali".

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 22 maggio

Ecco le nuove pagelle di Fabio Fiume ai singoli in uscita oggi. Da Random a Chadia Rodriguez, da Renga a Daniele Silvestri.

Classifica Radio Earone Settimana #21: Ghali stabile in testa, ma Gaia si avvicina alla vetta!

La classifica radio Earone di questa settimana premia Ghali che, però, vede avvicinarsi Gaia. Entrano Elodie, The Kolors, Alberto Urso e Giordana Angi. .

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

L'iniziativa servirà per aiutare musicisti e professionisti del settore musicale italiano in questo momento di crisi globale.

404 Copyright Not Found: una petizione SIAE per tutelare gli autori, firmala ora!

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Intervista a Peligro: “Sono alla ricerca di un equilibrio di forma e di contenuto”

Il 19 maggio è uscito il nuovo Ep di Peligro "Respiro", che contiene anche i singoli già pubblicati "Dietro", "Quanto Ti Costa" e "Gemelli".

Videointervista a Enea Vlad: “Astronauti? Un ricordo che porta a consumarti”

Oggi, 22 maggio, è il giorno dell'uscita di "Astronauti", il nuovo singolo di Enea Vlad. Il talentuoso artista salentino torna dopo "Anneghiamo".

Symo intervista: "Roma e l'Africa sono la mia identità artistica"

In occasione dell'uscita del nuovo singolo, "Non so se ci sarai", abbiamo raggiunto telefonicamente la cantautrice per un'intervista.

Backstage – Intervista a Fabio Gallo: il nuovo progetto promozionale T-Rap Style

Intervista al promoter Fabio Gallo, fondatore dell'Agenzia di Comunicazione L'Altoparlante, sul nuovo progetto T-Rap Style.

Intervista a Tropico: "Questo periodo ci dimostra che non si può stare senza arte..."

Con l'uscita del quarto singolo del cantautore abbiamo colto l'occasione per parlare con lui della sua musica ma anche di quello che sta accadendo nel mercato musicale italiano.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Diodato all'Europe Shine a Light... nessuna gara, ma la musica che vince nella sua vera essenza

Diodato Europe Shine a Light. Ieri sera è andato in onda su Rai 1 in prima serata, e in tutta Europa (e non solo) in contemporanea, lo spettacolo che quest'anno ha preso il posto dell'Eurovision Song Contest, Europe Shine a Light.Uno spettacolo bruttino, diciamoci la verità. Frammenti di tutte le canzoni dei 41 paesi che...

Achille Lauro: “16 Marzo L’ultima Notte” tra i libri più venduti della settimana

E' stato pubblicato lo scorso 19 maggio il libro di Achille Lauro 16 Marzo L’ultima Notte. Le prime 2 edizioni del volume contengono un curioso errore.

Roy Paci chiama a raccolta le voci siciliane contro la mafia per Siamo Capaci (testo e video)

Un collettivo formato da artisti molto diversi tra loro, C.I.A.T.U. per una canzone scritta da Paci insieme a Giuseppe Anastasi.

Luca Madonia Feat. Morgan: fuori il singolo "Io che non ho sognato mai"

E' stato scelto come nuovo estratto dall'album "La Piramide" di Luca Madonia il singolo "Io che non ho sognato mai" feat. Morgan.

Marco Ligabue: un segno di speranza nel nuovo singolo “Dentro” dedicato alla figlia

E' uscito il nuovo singolo home-made di Marco Ligabue Dentro, un segno di speranza nato durante il lockdown e dedicato alla figlia Viola.

Salento All Stars: “L’era del cigno bianco” dalla colonna sonora del film “Cobra non è”

E' uscito "L’era del cigno bianco", il nuovo singolo del collettivo Salento All Stars, parte della colonna sonora del film "Cobra non è" ora disponibile su Amazon Prime Video.

Fuori le nuove date del tour di Willie Peyote in partenza nel 2021

Anche per Willie Peyote arrivano le nuove date del tour. Ecco il nuovo calendario.

Francesco De Gregori: tour rimandato al 2021. Scopri le nuove date

Annunciate le date sostitutive 2021 del "De Gregori & Band Live - The Greatest Hits".

Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia il resoconto della 2a puntata.

Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia seconda puntata per la maratona musicale e solidale di Maria De Filippi in onda per quattro settimane nella.

Pierdavide Carone: fuori il video di "Forza e coraggio!" protagonisti i medici

Un videoclip dedicato ai medici per il nuovo singolo del cantautore, un brano che nasce da una dolorosa esperienza personale.

Gaia Gozzi: fuori l'album, prima in radio e "Il rosso delle rose" entra nella playlist di Spotify (testo e audio)

Continua il successo per la vincitrice di Amici 19 che, al momento, ha già superato 15 milioni di stream.

Malcky G feat. Mambolosco: fuori il nuovo singolo “Wavy” prodotto da Andry The Hitmaker

A un anno e mezzo dalla firma del contratto con Virgin Records (Universal Music) è uscito il nuovo singolo di Malcky G Wavy feat. Mambolosco.

Piano City Milano Preludio 2020: annunciato il programma completo

Si svolgerà il 22, 23 e 24 maggio Piano City Milano Preludio 2020, anteprima della nona edizione del Festival di pianoforte prevista per l'autunno.

Pierozzi, fondatore dei Dear Jack, lancia "Amore e Amuchina" scritta con Alessio Bernabei

Il chitarrista e fondatore dei Dear Jack ha scritto il brano in collaborazione con Alessio Bernabei.

Decreto rilancio: dimenticate misure di emergenza per settore cultura negozi di dischi, industria discografica ed Editori musicali

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

SCF: deliberati interventi in favore dei danneggiati dalla crisi Covid-19

wLOG con "Naftalina" racconta le conseguenze di rapporti facili ed effimeri

Carboidrati: la memoria e il tempo che passa nel singolo “Pane e Nostalgia”

Paura Lausini: fuori il tormentone estivo che "bullizza" Tre parole Valeria Rossi

Vasco Barbieri: un accurato percorso interiore nel nuovo singolo “Love Remains”

Carlo Belmondo, "Prendi la mano", un singolo per sensibilizzare sui rischi di usare il cellulare alla guida

Emanuele Aloia: la solitudine nel brano “Il bacio di Klimt” che spopola su TikTok

Classifica Spotify Settimana #21: sul podio Carl Brave, Fedez e Ghali

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #21: Ezio Bosso dopo la scomparsa torna i Top 20 con due album

Classifica Radio Earone Settimana #21: Ghali stabile in testa, ma Gaia si avvicina alla vetta!

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #20: anche Achille Lauro arriva al platino con il brano sanremese

Classifica Spotify Settimana #20: assoluto dominio della Dark Polo Gang

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #20: irrompe il ciclone Dark Polo Gang

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

