In questo periodo difficile e in cui il mondo della musica si è mobilitato anche grazie all’iniziativa #iosuonodacasa, promossa anche da All Music Italia (ne abbiamo parlato Qui), TikTok scende in campo con una coinvolgente iniziativa: A casa con TikTok.

A casa con TikTok è un live streaming, appuntamento fissato per tutte le sere alle ore 18. Gli artisti e i creator più amati della piattaforma, tra cui Elisa Maino e Gabriele Vagnato e Ghali, saranno tra gli ospiti già programmati. Francesca Michielin e Mahmood, invece, sono stati tra i primi protagonisti che hanno suonato, cantato e interagito con il pubblico.

L’iniziativa, inaugurata con Cecilia Cantarano, proseguirà anche la prossima settimana con un variegato palinsesto che vede numerosi ospiti. Musica, make-up, intrattenimento, ma anche sport e fashion.

Grazie a questi speciali appuntamenti gli utenti potranno avvicinarsi a top creator e cantanti, ponendo loro domande e chiedendo consigli.

La community ha risposto con entusiasmo e partecipazione, arrivando puntuale all’appuntamento con la creatività. A casa con TikTok è andata ad aggiungersi agli altri trend nati spontaneamente in queste ultime settimane sulla piattaforma. Trainate dagli hashtag #iorestoacasa, #lavatilemani, #distantimauniti, #andràtuttobene e #smartworking sono stati creati oltre 640.000 contenuti che hanno ottenuto oltre 950 milioni di visualizzazioni.

Il programma di live streaming è attivo anche in altri Paesi in cui la piattaforma è presente, tra cui Inghilterra con #HouseofTikTok, Australia e Stati Uniti con l’hashtag ufficiale #HappyAtHome.

A CASA CON TIKTOK – I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 31 marzo – Virginia Montemaggi – Fashion tutorial

Mercoledì 1 aprile – Vincenzo Cairo – Fitness

Giovedì 2 aprile – Ghali – Q&A musica

Venerdì 3 aprile – Gabriele Vagnato – Comedy

Sabato 4 aprile – Elisa Maino – Make-up tutorial

Domenica 5 aprile – Vincenzo Tedesco – Intrattenimento