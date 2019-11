25 anni fa usciva T’appartengo di Ambra, l’unica vera teen idol italiana

Ambra T’Appartengo. 25 anni fa, l’11 novembre del 1994 per l’esattezza, quella che oggi per molti è una bravissima attrice di successo, Ambra Angiolini, pubblicava il suo primo singolo, T’appartengo, segnando un’epoca.

Fino a quel momento Ambra stata prima una delle tante ragazze di Non è la Rai, una delle protagoniste impegnata in giochi con il pubblico da casa. Poi divenne l’unica presentatrice del programma.

Le canzoni che presentava erano cover interpretate in playback e cantate da delle vocalist.

T’appartengo fu la rivoluzione musicale nel programma.

Boncompagni era ormai certo da diverso tempo che Ambra era una perfetta star.

A quei tempi infatti la Angiolini era un Teen idol amata, idolatrata e, spesso, anche odiata, dai ragazzi dell’epoca.

Ovunque andasse si scatenavano scene di isteria di massa e nel frattempo uscivano gadget, album di figurine e persino libri e trattati su di lei.

Per renderla definitivamente un’icona mancava solo un tassello e Gianni Boncompagni, già deus ex machina di Raffaella Carrà, questo lo aveva capito. Mancava un disco e delle canzoni che fossero generazionali per i teen ager dell’epoca.

Così, tre anni prima che nel mondo esplodesse il fenomeno Britney Spears, Boncompagni chiamò a raccolta una serie di validi autori tra cui Franco Migliacci, Peppi Nocera, Roberto Zappalorto e Assolo, e li mise al lavoro su brani inediti.

Ne vennero fuori nove canzoni in bilico tra pop e metriche rap che parlavano esclusivamente d’amore.

A inizio novembre del 1994 un’emozionatissima Ambra presentava il suo primo singolo spacca classifiche, un brano che ancora oggi è noto e ricantato, T’Appartengo.

In soli tre giorni il disco di Ambra vendette ben 100.000 copie, un successo inaspettato per tutti tranne che per Boncompagni.

AMBRA T’appartengo il disco

In totale l’album di Ambra ha venduto oltre 370.000 copie (oggi sarebbero quasi quattro dischi di platino). Copie vere perché parliamo di un’epoca in cui streaming e pirateria ancora non esistevano.

Nonostante tutte queste copie vendute l’album a fine anno si classifico “solo” 52esimo nella classifica di vendita, questo per farvi capire quanti dischi venivano venduti negli anni ’90.

Il picco più alto raggiunto nella classifica vendite è stata la sesta posizione. T’appartengo fu lanciato anche in Spagna e Sudamerica con il titolo Te pertenezco.

Questa la tracklist:

T’appartengo (Assolo, Franco Migliacci, Ernesto Migliacci, C.Mazzaferro, Stefano Acqua, Ernesto Migliacci) L’ascensore (Peppi Nocera, Stefano Magnanensi) Margheritando il cuore (Assolo, Bruno Zambrini) E muoio (Peppi Nocera, Franco Bracardi) Che bisogno d’amore (Assolo, Ernesto Migliacci, Roberto Zappalorto) Si parte stanotte (Assolo, Ernesto Migliacci, Roberto Zappalorto) Immagina che bello (Assolo, Ernesto Migliacci, Roberto Zappalorto) Lunedì martedì (Assolo, Stefano Acqua) T’appartengo (remix)

T’APPARTENGO TESTO

Io mi ero persa nella nebbia e tu

tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

e adesso che siamo tornati insieme

ti dico t’amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

adesso giura che non hai paura

che sia una fregatura dirmi “amore mio”

perché un amore col silenziatore

ti spara al cuore e pum! Tu sei caduto giù

T’appartengo ed io ci tengo

e se prometto poi mantengo

m’appartieni e se ci tieni

tu prometti e poi mantieni

prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

se non è amore me ne andrò all’inferno

ma quando ci sorprenderà l’inverno

questo amore sarà già un incendio

lo grido cento mille volte a sera

ma disperata come una preghiera

non voglio più svegliarmi sola sola

se non ci sarai

prometti, per sempre sarà

prometti, indietro non si tornerà

Se c’è una crisi la mandiamo via

perché i problemi tuoi sono problemi miei

bisogna dirci tutto fra di noi

e a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

adesso giura sopra al mio diario

dove c’è la tua foto che hai dedicato a me

che ho consumato con i baci e pianti

ed io per colpa tua non piangerò mai più

T’appartengo ed io ci tengo

e se prometto poi mantengo

m’appartieni se ci tieni

tu prometti e poi mantieni

prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

e se non é amore me ne andrò all’inferno

ma quando ci sorprenderà l’inverno

questo amore sarà già un incendio

lo grido cento mille volte a sera

ma disperata come una preghiera

non voglio più svegliarmi sola sola

se non ci sarai

prometti, per sempre sarà

prometti, indietro non si tornerà

T’appartengo ed io ci tengo

e se prometto poi mantengo

m’appartieni e se ci tieni

tu prometti e poi mantieni

t’appartengo ed io ci tengo

e se prometto poi mantengo

m’appartieni e se ci tieni

tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

e se prometto poi mantengo

m’appartieni e se ci tieni

tu prometti e poi mantieni

t’appartengo ed io ci tengo

e se prometto poi mantengo

m’appartieni e se ci tieni

tu prometti e poi mantieni

Giura