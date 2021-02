22&TheMonkey: fuori “Sfonda Il Club”, un invito a liberarsi da ogni inibizione

E’ uscito Sfonda Il Club, il brano che segna l’ingresso di 22&TheMonkey in Sorry Mom!.

Si tratta di un brano forte e diretto in cui il rapper mixa sonorità elettroniche a beat martellanti per creare un sound elettrorap unico che ci trasporta direttamente dentro la calca del dancefloor!

Non ha importanza dove, quando o con chi lo ascoltiate, il ritornello vi inietterà nelle vene del mood esclusivo di 22&theMonkey.

22&THEMONKEY

Matteo Francesco Ventura in arte 22&theMonkey, nasce a Milano nel 1992 e attualmente risiede in Abruzzo.

Nel periodo adolescenziale scopre la sua vocazione per la musica, ma solo nel 2010 entra a far parte nel suo primo team. Il progetto dura circa 8 anni in cui il gruppo si esibisce live in note località italiane.

Nel 2019 decide di proseguire il percorso musicale da solista con il nome d’arte 22&theMonkey e nello stesso anno vengono pubblicati i suoi primi singoli.

Il suo progetto ha l’obiettivo di portare il rap nei club inserendo in tutte le produzioni nuove sonorità che richiamano il sound elettronico, con testi che puntino alla musicalità delle parole, lasciando spazio a punchline e flow.

Nel 2020 entra a far parte nel roster artisti dell’etichetta Sorry Mom! e da qui inizia il suo percorso professionale con la musica.