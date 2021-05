Torna Martina Beltrami. Il nuovo singolo è “Per dirti che (mi spiace)” (testo e audio)

Martina Beltrami Per dirti che (mi spiace) testo del nuovo singolo della cantautrice che il grande pubblico ha conosciuto lo scorso anno ad Amici 19.

Dopo Luci accese, brano che ha quasi raggiunto quota 3 milioni di stream, e Ti vengo a cercare, per Martina è tempo di un nuovo singolo uscito per Fiero Dischi e prodotto da Andrea Rigonat.

Ecco come la cantautrice lo ha comunicato sui social:

“Mi sono trovata spesso, e credo chiunque, nella classica situazione “cerco tanti paroloni quando in realtà vorrei solo dirti che mi dispiace”

Forse perché é l’esatto momento nel quale ci si rende conto che si sbaglia, chi più chi meno. E molte volte accettarlo non è semplice, dirlo ad alta voce tantomeno.

John Lennon diceva ’Amare significa dover dire mi dispiace ogni quindici minuti‘, e io ci credo molto.

Ma solo ora ho trovato le parole.“

Martina Beltrami Per dirti che (mi spiace) testo e audio

Vuoi sapere

mi sono abituata alla sveglia presto

e a piegare i calzini dentro al cassetto

che non è un granché

che fatto da te sembrava meglio

vuoi sapere che stacco ancora i film sempre sul più bello

e guardo gli horror poi non dormo, mi spavento

che non è un granché, ma fatto con te

aveva un senso

Chissà se mi odiano ancora le tue amiche stronze

chissà se passi del tempo a provarle a spiegare

che non ero così male in fondo

e che non ti conosco e che non mi conosco più

Ho trovato le parole

per dirti che tutto sommato mi spiace

giro giro attorno alle mie stesse parole

e mi giro ancora quando sento il tuo nome

e ho trovato le parole per dirti che

tutto sommato stiam meglio perché

perché, ci siamo perse chissà dove

chissà dove

Ma se vuoi io sono qua

vuoi sapere se sono ancora quella che piange per niente

che vive male tutte le tempeste

e crede nella gente

che un bacio se dato col cuore ti serve

chissà se mi odiano ancora

chissà se passi del tempo a provarle a spiegare

che non ero così male in fondo

e che non ti conosco e che non mi conosco più

Ho trovato le parole

per dirti che tutto sommato mi spiace

giro giro attorno alle mie stesse parole

e mi giro ancora quando sento il tuo nome

e ho trovato le parole per dirti che

tutto sommato stiam meglio perché

perché, ci siamo perse chissà dove

chissà dove

Chissà se ascolterai anche questa

chissà se sarai altrove

chissà se abbiamo gli anni per dirci

le cose da grandi o se tu non trovi le parole

chissà se ascolterai anche questa

chissà se sarai altrove

se sei il frutto della mia immaginazione

se sei una sorgente, una sorgente, dove trovo le parole

Ho trovato le parole

per dirti che tutto sommato mi spiace

giro giro attorno alle mie stesse parole

e mi giro ancora quando sento il tuo nome

e ho trovato le parole, le parole

per dirti che, per dirti che

ci siamo perse chissà dove

chissà dove

e se vuoi io sono qua