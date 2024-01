Dopo la rottura con Isobel e la partenza per l’Africa Cricca spiega cosa sta accadendo

La notizia che molti fan di Amici 2022 temevano è purtroppo arrivata: quest’oggi, 13 gennaio, Giovanni Cricca ha confermato con una Instagram Stories la fine della sua relazione con la ballerina di origini australiane Isobel Kinnear.

La loro storia d’amore era iniziata proprio all’interno del talent show di Maria De Filippi, dove si erano conosciuti creando fin da subito una connessione molto forte.

Nei giorni scorsi Cricca ha condiviso su Instagram uno sfogo parlando del suo stato e del bisogno di staccare. Le componenti in ballo in questo caso sono due: una parte la rottura con Isobel dall’altra il bisogno di prendere le misure con un mondo, quello della musica e della discografia post Amici, che è tutto fuorché facile.

Alla luca di quello sfogo che potete leggere qui il cantautore è partito per l’Africa insieme alla madre.

Nelle scorse ore Cricca ha deciso di tornare a parlare sui social per aggiornare i suoi fan ma anche per manifestare il suo dissenso verso alcuni titoli a suo avviso esagerati sulla questione: “Mi fa sorridere quando invece leggo gli articoli che son stati fatti in questi giorni. Bellissimi i titoli “cricca allarma i fan”, “lo sfogo amaro e la crisi della lovestory…”, “cricca entra in crisi..” sicuramente sarà servito ad attirare più lettori e io sono solo che contento se si parla di me”, ha scritto il giovane artista)

Oggi, ad ogni modo, è arrivata una nuova doccia fredda per tutti i seguaci che hanno a cuore il benessere del loro idolo, che ha voluto fare chiarezza una volta e per tutte sul suo attuale status sentimentale. Qui le parole pubblicate pochissime ore fa da Cricca:

Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie di interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male.

Come dicevamo in apertura Cricca si trova anche a far fronte, come quasi tutti i suoi colleghi di Amici, della sua edizione e passate, a come gestire la sua carriera…

Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere.