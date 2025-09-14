Trash d’autore – Dal comizio di Venditti alla lite Pausini-Grignani: il trash di inizio settembre

Settembre è iniziato e la Mosca Tzè Tzè è tornata a pungolare con il suo Trash d’autore, la rubrica che raccoglie il meglio (e il peggio) del trash musicale e dei suoi dintorni.

Questa settimana i colpi arrivano da ogni lato: c’è chi trasforma un concerto in un comizio, chi si finge rockstar per truffare i fan, chi vola in jet privato, chi si rifugia in montagna per nascondere il gossip e chi litiga su un singolo fino a riscriverne l’anima.

Sedetevi: il trash è servito, in crescendo.

Venditti e il comizio a Taormina

A Taormina il pubblico era pronto a cantare Notte prima degli esami, ma si è ritrovato davanti a un comizio. Antonello Venditti, tra ricordi e tirate sessantottine, ha infiammato la platea più con le parole che con la musica. Risultato? Folla in rivolta al grido di “Canta e basta!”.

Il cantautore non si è scomposto: “Volete che canto e basta? Ebbene lo farò, tranne per i dovuti ringraziamenti”. La Mosca annota: dal “cantautore di Roma Capoccia” al “tribuno di Taormina” il passo è breve.

🎭 Voto Trash: 7

🎧 Interesse musicale: medio-alto (quando la scaletta diventa programma politico)

🎵 Colonna sonora: Grazie Roma

Fonte: Libero Quotidiano

Jet privati e Greta Tzè Tzè

WhatsApp alla mano, il direttore lancia la provocazione: «La Mosca dovrebbe cazziate tutta sta gente che usa i jet privati, da Fedez a thasup, fino a manager e starlette varie».

La Mosca replica pragmatica: «A volte costano meno dei voli di linea in business… se si è in tanti. E soprattutto partono all’orario esatto in cui hai bisogno».

«Sì, ma l’inquinamento lo fanno uguale», ribatte lui.

La chiusura è servita: «Ah, quindi vuoi trasformare la Mosca in Greta Thunberg!».

E in un attimo, dal cielo dei voli privati al cielo dei ghiacciai sciolti, il trash è volato a quota 12mila metri.

🎭 Voto Trash: 7,5

🎧 Interesse musicale: medio (più che altro climatico)

🎵 Colonna sonora: Vado al massimo

Tananai e Camihawke, amore da rifugio

Il gossip impazza: Tananai e Camihawke sarebbero la nuova coppia. Dopo i like sospetti e l’avvistamento al concerto di Milano, eccoli spuntare nello stesso rifugio di montagna. Lei pubblica il panorama, lui sorride in foto con una dipendente, ma mai insieme nello stesso scatto: più che una storia d’amore sembra una caccia al tesoro a colpi di stories. La Mosca osserva: amore sì, ma a bassa quota di trasparenza.

🎭 Voto Trash: 7,5

🎧 Interesse musicale: alto (quando il gossip diventa colonna sonora)

🎵 Colonna sonora: Bella Madonnina

Fonte: Fanpage.it

Il falso Damiano e l’abbonamento VIP a vita

Un truffatore francese ha pensato bene di fingersi Damiano David per spillare 15mila euro a una fan. Promessa? Biglietti, pass VIP a vita e persino serate in castello con sessioni di registrazione annesse. Il tutto condito da chat su Facebook, Telegram e WhatsApp. Alla fine la donna, 45 anni, si è accorta della truffa solo grazie alla sorella.

«Spero che il vero Damiano un giorno prenda coscienza del fenomeno e metta in guardia i fan», ha dichiarato la vittima.

La Mosca, invece, osserva: se un VIP pass ti costa quanto un mutuo, forse sei più dentro una rapina che a un backstage.

🎭 Voto Trash: 8

🎧 Interesse musicale: alto (per la dinamica fan/rockstar)

🎵 Colonna sonora: Talk to me

Fonte: RomaToday

La mia storia tra le dita: da Grignani alla Pausini

La saga tra Laura Pausini e Gianluca Grignani intorno a La mia storia tra le dita non è stata solo un botta e risposta social: c’è di mezzo una parola che entrambi hanno usato, in modi diversi, per raccontare la vicenda. Quella parola è rispetto.

Laura ha detto di non essersi sentita rispettata da Grignani, che nel frattempo pubblicava la sua versione con Matteo Bocelli. Ma, come ha scritto il critico musicale Paolo Talanca (un pensiero che mi ha fatto riflettere), forse il punto non è solo chi ha rispettato chi… ma chi ha rispettato il brano.

Grignani nel 1995 scrive:

💬 «Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro».

Confessione cruda, fragilità nuda: ammette di recitare il duro perché in realtà si sente piccolo.

Nella versione Pausini del 2025 diventa:

💬 «Ed è per questo che ti vedo fare il duro in mezzo al mondo per sentirti più sicuro».

Non è più l’ammissione di una debolezza, ma l’accusa a un altro. Da supplica a rimprovero. Certo, si può dire: Laura prende il punto di vista femminile della storia. Ma la trasformazione è evidente.

E così, dove Grignani implora perdono («se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato»), Laura ribalta la prospettiva («se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato»).

Un brano intimo e viscerale diventa l’arma di una leonessa ferita.

La Mosca osserva: forse Talanca ha ragione. Prima di parlare di rispetto personale, bisognerebbe rispettare il DNA della canzone. Perché tra un “mi” e un “ti” può cambiare tutta la storia.

🎭 Voto Trash: 9

🎧 Interesse musicale: altissimo (la polemica si fa filologia)

🎵 Colonna sonora: La mia storia tra le dita (scegliete voi la versione, Laura ne ha proposte ben 4!… io resto al 1994)

Dalle contestazioni politiche ai rifugi romantici, passando per i jet privati, le truffe online e le guerre filologiche sulle canzoni, questa settimana il trash ha dimostrato di avere più facce di un fotoromanzo.

La Mosca Tzè Tzè vi saluta: io pungo, voi sorridete.

Alla prossima puntura.