Vegas Jones Sanremo 2021

La nuova linea che sta seguendo il Festival di Sanremo è rappresentata anche dalla presenza sul palco di Vegas Jones.

Un passaggio che ha del prodigioso, dello straordinario e che vede protagonista il rapper di Cinisello Balsamo che farà il suo esordio sul palco della Città dei Fiori accompagnando Aiello nella serata dedicata alle cover in una particolare rivisitazione di Gianna di Rino Gaetano.

Per l’artista il 2020 è stato un anno di cambiamenti, in cui, ha pubblicato l’Ep Giro Veloce.

Un anno difficile che l’artista ha lasciato alle spalle esorcizzando anche con un messaggio sui social.

“Sono rinato. Per davvero. È come se prima non fosse mai successo niente, ad inizio anno è terminato definitivamente un periodo della mia vita.

Sono tornato in studio bisognoso di fare musica e non mi sono mai divertito cosi tanto a creare. Non ho mai sentito un così forte bisogno di esprimermi.

⁣Ho ampliato la mia visione e mi sono ricordato di quanto sia importante sognare ad occhi aperti. Sto valorizzando al meglio i mezzi che ho per dire la mia, ho fatto autocritica e ho cercato di migliorare. Essere qui è una benedizione e merita il massimo da me.

C’è tanta sintonia con troppe persone che credono in me la fuori, l’obiettivo è quello di vederle gioire insieme a me.

Abbiamo lavorato sul mio suono, sul nostro suono. Giuro che senza la mia famiglia non ce l’avrei mai fatta a uscirne intero, ho mio nonno e mio fratello con me in questa foto per non dimenticarmelo mai.

Preparatevi ad un nuovo me.”