Pinguini Tattici Nucleari Sanremo 2021

I Pinguini Tattici Nucleari un anno dopo il loro sorprendente terzo posto con Ringo Starr tornano al Festival per accompagnare Bugo in una stralunata e rispettosa e divertente versione di Un’Avventura, lo storico brano di Lucio Battisti.

“Rivedere Sanremo scalda il cuore. Rispetto all’ultima volta tutto il mondo è cambiato, e forse siamo cambiati un po’ anche noi. In questo momento siamo in hotel, costretti in camere separate per protocollo, ma uniti come non mai. Questa sera torneremo sul palco a cantare Un’Avventura insieme a Bugo e per qualche minuto forse torneremo a sentirci Ringo Starr!”