Arriverà il 4 ottobre a 4 anni di distanza da Passione Maledetta il nuovo album dei Modà Testa o Croce, che abbiamo analizzato insieme a Kekko, Zappa, Stefano, Diego e Claudio in una videointervista ricca di spunti.

Testa o Croce è un album vario e completo. Un disco in cui la componente emozionale come di consueto è predominante, ma in cui non mancano quelle storie di vita vissuta che hanno ispirato Kekko e gli hanno permesso di trovare una nuova vena creativa e una serenità che mai si era sentita così forte nei dischi precedenti.

I Modà sono cresciuti e hanno trovato un nuovo spirito, una nuova linfa per tornare a suonare. Un’emozione che è tangibile e che troverà la sua dimensione perfetta nei live nei palazzetti (Qui il nostro articolo).

Testa o Croce non si può ancora considerare come l’album della maturità della band, ma pone un tassello importante verso una crescita artistica personale e musicale di cui questo è il primo step.

Come sempre centrale è l’amore, tema principe delle canzoni dell’album che viene trattato con delicatezza e seguendo numerose sfumature.

Non mancano riferimenti al passato musicale della band, in un album che riprende un discorso che in Passione Maledetta sembrava interrotto, ma che invece dimostra di essere più vivo che mai.

VIDEOINTERVISTA AI MODÀ

Abbiamo incontrato i Modà alla vigilia del lancio di Testa o Croce. Ecco la nostra videointervista.

MODÀ TESTA O CROCE – TRACKLIST

1. Testa o croce

2. Quel sorriso in volto

3. … Puoi leggerlo solo di sera

4. Quelli come me

5. Per una notte insieme

6. Voglio solo il tuo sorriso

7. Una vita non mi basta

8. Non respiro

9. La fata

10. Non te la prendere

11. Love in the ‘50s

12. Guarda le luci di questa città

13. Quel sorriso Giogiò

MODÀ TESTA O CROCE – IL TOUR

A dicembre prenderà il via il tour della band, prodotto e organizzato da Friends & Partner. Ecco le date:

26 novembre al Palainvent di Jesolo (Ve) – DATA ZERO

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)

Prima del tour, però, i Modà incontreranno i fans in un esclusivo appuntamento instore alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano sabato 5 ottobre dalle 14.

