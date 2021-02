Merk & Kremont She’s Wild

She’s Wild è il nuovo singolo del duo di producer multiplatino Merk & Kremont, che per l’occasione hanno coinvolto l’artista britannico The Beach.

Prosegue così il percorso artistico di Federico Mercuri e Giordano Cremona, due ragazzi che con umiltà hanno costruito un presente musicale importante, riuscendo a trovare un punto di equilibrio tra le sonorità internazionali e ciò che funziona anche nel nostro paese.

Con l’approccio di chi ama il proprio lavoro e sente di non avere nulla da dimostrare, anche perchè… i fatti parlano da soli!

Il singolo She’s Wild, uscito il 12 febbraio, è nato l’ultima settimana prima del lockdown a Londra. Un brano concepito di petto, con naturalezza, che evoca spensieratezza grazie a un’impronta in cui si evince uno spirito leggero e spensierato che ha guidato la mano dei due artisti.

I brani di Merk & Kremont hanno un respiro sempre più internazionale. Una capacità che li ha spinti ben al di fuori dei confini nazionali e che ha conquistato mercati notoriamente difficili come quello russo o polacco. I loro numeri su Spotify sono di tutto rispetto. Contano, infatti, oltre 800’000 ascoltatori unici mensili e il brano con più stream è Hand Up feat. DNCE che conta più di 31 milioni di ascolti.

I due ragazzi con She’s Wild vanno avanti in una strada che a piccoli passi li sta portando a conquistare sempre più mercati, con pezzi che riescono a mettere d’accordo il pubblico dello streaming e quello radiofonico. Proprio come successo con lo scorso anno con Good Times, il pezzo di Ghali prodotto proprio da Merk & Kremont,

VIDEOINTERVISTA A MERK & KREMONT SHE’S WILD

Abbiamo contattato Merk & Kremont via Zoom per una videointervista sul loro percorso musicale, senza tralasciare il nuovo singolo She’s Wild feat. The Beach.