Anticipato dal singolo e video Senza Un Noi è uscito il 5 Febbraio per Nar International, solo in forma digitale per il momento, Le Cose Vere, il nuovo album di Luisa Corna.

E’ un ritorno a ben 11 anni di distanza dal precedente lavoro discografico di Luisa, che ha proprio voluto fortemente l’uscita in questo momento.

“E’ un disco a cui ho lavorato per ben tre anni e sarebbe dovuto uscire già l’anno scorso. Sappiamo poi però come sono andate le cose. Adesso sentivo che era arrivato il momento, anche se mi dicevano di aspettare prima l’invasione dei brani sanremesi. Invece no, non mi andava più di aspettare.”

Del singolo, scritto da Riccardo Brizi ed arrangiato da Cesare Chiodo è disponibile anche il video la cui regia è a firma di Massimiliano Artibani. Una clip che racconta ed esalta la magia dell’amore come di un sentimento che sopravvive in tutta la sua essenza, oltre il tempo, oltre il distacco, con la consapevolezza che l’amore donato e ricevuto non andrà mai perduto.

Tanti gli autori che hanno lavorato al disco tra cui: Sananda Maitreya, Natalio Luis Mangalavite, Marco Colavecchio, Andrea Amati, Riccardo Brizi, Giovanni Pezzetti, Remo Elia.

Di seguito la tracklist dell’album

1 Angolo Di Cielo

2 Senza Un Noi

3 Un Posto C’è

4 Tutto E Niente

5 Col tempo Imparerò

6 Come Un Uomo

7 Noche In Baires

8 Delicate (duet with Sananda Maitreya)

9 I Din’t Know How To Love (con Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana)

10 She’s Said (with The Sugar Plum Pharaohs)

VIDEOINTERVISTA A LUISA CORNA LE COSE VERE

Foto di Iris Schneider