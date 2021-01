E’ uscito il nuovo album di Leo Pari Stelle Forever, un disco in cui musicalmente si riconoscono diverse sfaccettature che arriva a due anni da Hotel Califano (ne abbiamo parlato Qui).

Il cantautore, musicista, producer e autore ha creato un concept che si snoda in 10 tracce e può essere considerato come un omaggio all’universo femminile. Un progetto in cui le donne, protagoniste assolute di ogni brano, compongono con le loro infinite sfaccettature una luminosa costellazione pop.

“Boh ragazzi, che devo dire, io sono mega emozionato, Stelle Forever finalmente è fuori. Spero che queste nuove canzoni vi arrivino con la stessa forza con cui si sono staccate dal mio cuore. Ora sono nostre, Forever.”

Questo il messaggio postato da Leo Pari sui social.

VIDEOINTERVISTA A LEO PARI

Abbiamo contattato Leo Pari tramite Zoom per una videointervista di presentazione del nuovo progetto discografico.

LEO PARI STELLE FOREVER – TRACK BY TRACK

Così Leo Pari descrive brano per brano le dieci tracce di Stelle Forever, disco registrato tra il novembre e il dicembre 2019.

LE DONNE SONO COME LE STELLE

È un inno alla gioia che le donne sanno darci, con la loro necessaria presenza, spontanea e terrena, belle con tutti i loro umanissimi difetti. Parto dalla malinconia, dal ricordo di una storia finita, per allargare la dedica a tutto l’universo femminile, che con le sue infinite sfaccettature è un diamante purissimo che può regalare speranza e gioia semplicemente esistendo.

LA STORIA DELLA TUA VITA

È un’istantanea che ho rubato in un pomeriggio di primavera alla fermata dell’autobus. C’era una ragazza che scriveva messaggi in maniera compulsiva, ogni tanto si specchiava in una vetrina del bar accanto, probabilmente per aggiustarsi capelli. Poi si è tolta il maglione e se lo è legato in vita. Tutto il resto è venuto da sé, ho avuto come l’impressione di conoscere la vita di quella ragazza, così l’ho raccontata.

LE COSE TRA NOI DUE

Questa è dedicata alla donna più importante di tutte per me, la mia fidanzata. È un giorno del weekend o comunque di festa, una mattina in cui si può dormire e siamo solo io, lei e le cose tra noi due. C’è qualcosa di più bello?

MATRIOSKA

È una canzone a cui tengo moltissimo, ogni volta che la canto ho un nodo in gola gigante. Matrioska è un mondo tutto al femminile, fatto di pensieri dentro pensieri, spesso apparentemente complicati e incomprensibili per noi. È una canzone d’amore, ma d’amore finito. È uscita il giorno di San Valentino, spero che aiuti a capirci di più l’un l’altro e che faccia compagnia a chi si sente un po’ più solo proprio in quel giorno.

DOBERMANN

Come si fa a capire quando si è davvero innamorati? Me lo sono chiesto mille volte, e la risposta è sempre stata la stessa: quando sei innamorato lo senti che è così, magari fai fatica a capirlo, a volte non vuoi ammetterlo, ma nel tuo intimo lo sai e non puoi negarlo. L’amore è così, come un sogno, quando arriva arriva, non decidi tu e non gli puoi sfuggire, perché anche se provi a scappare lui ti prenderà e ti divorerà il cuore.

LUCCHETTI

Le storie d’amore finiscono, chi l’avrebbe detto? Non me lo ricordavo più quel sapore amarognolo in fondo alla gola che non ti fa uscire le parole proprio quando invece le vorresti gridare. È finita, non ha vinto nessuno, abbiamo perso tutti e due, e tutte le nostre foto, i nostri ricordi, i nostri momenti, le nostre canzoni, vanno a finire incatenate tre metri sotto al mare, chiuse da mille lucchetti.

MILANO ADDIO

In questa canzone parlo di una relazione a distanza, esattamente la distanza che c’è tra Roma e Milano. Penso a quanti cuori prendono quel treno la domenica sera per tornare nella propria città, e anche un po’ a quel senso di vuoto che a volte ti prende quando non sei a casa tua, quando ti senti solo, ma un po’di più. Milano negli ultimi anni è diventata la mia seconda casa, e quel treno l’ho preso tante volte.

VICINO VICINO

Come stai? È da tanto che nessuno te lo chiede. Viviamo in un mondo distratto, incerto, dove le fragilità sono viste come debolezze, e le distanze tendono ad aumentare, per riconciliarsi solo virtualmente attraverso una gelida tecnologia. Ma tu sei bella vista da qui vicino, molto più di quanto immagini, con tutte le tue imperfezioni, le tue paure e le tue ansie, che possono sparire in un attimo. Basta che sorridi un po’.

PIAZZA BOLOGNA

Un salto mortale nel passato, ai tempi dell’università, ma restando anche nel presente, l’amore sta succedendo adesso, di nuovo. Non posso tornare ad avere vent’anni, ma mi ricordo perfettamente com’era, com’è. I mostri sotto al letto sono gli stessi e i missili sopra al tetto sfrecciano ancora, ma tu baciami e stringimi ancora più forte, cosi li freghiamo.

FOREVER

La vita ha tante velocità, certe volte un’ora sembra un mese, poi ti distrai un secondo e sono passati 10 anni. È una questione di prospettive, però alcuni momenti vorrei proprio che durassero per sempre, tipo stasera, che siamo a casa io e te mentre fuori diluvia e si appannano i vetri. È una ninnananna, è una cometa, è una preghiera, adesso buonanotte e sogna, forever.

Foto di Francesco Marchini