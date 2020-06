E’ uscito il nuovo singolo dei Legno Instagrammare (Matilde Dischi / Artist First). Il brano arriva dopo il buon riscontro del precedente Casa De Papel, ispirato all’omonima serie spagnola e accompagnato da un videoclip realizzato insieme ai fans (ne abbiamo parlato Qui).

Instagrammare, che sarà in rotazione radiofonica dal 19 giugno, è entrato nelle playlist di Spotify New Music Friday e Indie Italia. Ciò conferma un forte interesse della rete nei confronti del misterioso duo.

In Instagrammare, brano prodotto da Riccardo Scirè, si caratterizza per i forti richiami agli anni ’80 e ’90 con riferimenti testuali a Max Pezzali e ai Righeira. Nell’inciso non manca una citazione di In Alto Mare, il celebre brano di Loredana Bertè che proprio quest’anno compie 40 anni.

Nel brano i Legno collaborano con i rovere, la band bolognese che ha conquistato Spotify.

“La scelta di collaborare con i rovere è stata molto naturale, abbiamo un ottimo rapporto e nutriamo molta stima nei loro confronti. Il gioco di parole ci ha subito conquistato, abbiamo pensato che un feat. fosse una roba ganza! Abbiamo scelto di scrivere un singolo estivo perché in un momento così complicato è anche giusto alleggerire un po’ la situazione pensando all’estate, anche se sarà un’estate diversa, noi la viviamo come uno stato d’animo. Abbiamo tutti bisogno di allegria e spensieratezza!”

Il singolo farà parte di Titolo Ep, il nuovo progetto discografico che avrebbe dovuto essere pubblicato lo scorso mese di aprile, ma che è stato rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria.

VIDEOINTERVISTA AI LEGNO INSTAGRAMMARE

Abbiamo contattato via Skype Legno Felice e Legno Triste per una videointervista.