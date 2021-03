In Copertina

I Negramaro omaggiano "4 Marzo 1943" e Lucio Dalla. Ecco il monologo integrale

La band ha anche interpretato la celebre versione di "Meraviglioso" di Domenico Modugno.

Sanremo 2021 i Top e Flop della seconda serata da Laura Pausini ad Area Sanremo

Nell'articolo anche il voto della nostra giuria popolare di Telegrame per ogni artista in gara.

Sanremo 2021 seconda serata: Laura Pausini e il resto scompare...

Dopo la seconda serata la demoscopica premia Ermal Meta, Annalisa e Irama.

SANREMO 2021: LE PAGELLE DEL CRITICO MUSICALE FABIO FIUME ALLE CANZONI DELLA SECONDA SERATA

Quali saranno i brani della seconda serata che avranno conquistato il nostro Fabio Fiume.

Sanremo 2021: tutti i videoclip dei cantanti in gara al 71esimo Festival della canzone italiana

Dei video pubblicati dodici su tredici sono giù in tendenza su Youtube.

All Music Italia Awards: ecco il meglio del 2020 nella musica italiana secondo il giudizio dei nostri lettori

Undici categorie in cui avete scelto il meglio dei dischi, delle canzoni e degli artisti italiani.

Tutto Sanremo 2021: testi, significato dei brani, album in uscita e interviste ai 26 big in gara

Sanremo 2021. Il cast è noto è ora di fare un viaggio, in un solo articolo, per scoprire testi, significati delle canzoni, album in uscita,.

Festival di Sanremo 2021: tutti i testi, gli autori e gli editori dei brani dei 26 Big in gara

I testi, gli autori e gli editori di tutte e 26 le canzoni in gara nel 71esimo Festival della Canzone Italiana.

Festival di Sanremo 2021: ecco gli album in uscita in occasione della kermesse (articolo in aggiornamento)

Con l'arrivo della 71esima edizione della kermesse in arrivo nei negozi oltre 30 nuovi dischi.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Gaudiano dal Festival di Sanremo 2021

Venerdì 5 marzo Gaudiano sarà in gara al Festival di Sanremo con l'obiettivo di conquistare la Palma nella Sezione Nuove Proposte. Ecco la nostra intervista.

Videointervista a Folcast dal Festival di Sanremo 2021

Folcast, dopo aver conquistato il pass per la finale della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021, racconta le sue sensazioni.

Videointervista a Noemi dal Festival di Sanremo 2021

Noemi torna al Festival di Sanremo 2021 con il brano Glicine, apripista dell'album Metamorfosi in arrivo il 5 marzo. .

Videointervista a Le Deva dal Festival di Sanremo 2021

Le Deva, Laura, Greta, Roberta e Verdiana, accompagneranno Orietta Berti sul palco dell'Ariston in una emozionante rivisitazione di "Io Che Amo Solo Te" di Sergio Endrigo.

Videointervista a Ivan Granatino dal Festival di Sanremo 2021

Ivan Granatino ospite al Festival di Sanremo 2021. L'artista si è esibito al fianco di Gigi D'Alessio, Enzo Dong, Lele Blade & Samurai Jay nella serata di mercoledì.

di Massimiliano Longo

7 anni di All Music Italia... editoriale di Roberto Razzini Managing Director di Warner Chappell Music Italiana

All Music Italia compie sette anni. Ebbene sì, sono già passati più di 2.500 giorni da quel lontano febbraio del 2014 in cui, la voglia di creare uno spazio interamente dedicato alla musica italiana, mi portò insieme ad una manciata di altre persone a creare un blog che parlasse di artisti, canzoni, autori ed emergenti.In...

Duetto sulle note di "Penelope" di Achille Lauro con Emma Marrone (testo canzone e monologo)

Un'intensa esibizione anticipata da Monica Guerritore.

Davide Shorty vince il Premio Enzo Jannacci 2021 con il brano "Regina"

“Sono molto felice è il primo Premio che ricevo”.

Sanremo 2021: ufficializzata la scaletta della terza serata

Svelato l'ordine di uscita dei 26 Big.

Sanremo 2021: gli ascolti della seconda serata del Festival Della Canzone Italiana

La RAI ha ufficializzato gli ascolti della prima puntata del Festival di Sanremo.

Tormento: con la pubblicazione dell'inedito “Non è finita qui” si chiude un cerchio

E' uscito il nuovo singolo di Tormento Non è finita qui, brano che arriva dopo un mese in cui l'artista ha pubblicato in digitale tutto il suo catalogo.

Sanremo 2021: la Sala Stampa Lucio Dalla promuove un'iniziativa per omaggiare “4 marzo 1943”

Nel 2021 il brano 4 marzo 1943 compie 50 anni. Per ricordare Lucio Dalla il Presidente della Sala Stampa Radio Tv propone un'iniziativa speciale.

Random: nuovo album "Nuvole" disponibile dal 2 aprile (già in preorder)

L'album contiene anche "Torno a te" in gara al Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021: la scaletta della seconda serata minuto per minuto tra ospiti e cantanti

Oltre agli ospiti omaggi a Vasco Rossi, i Queen e... "Vattene amore".

31 anni dopo il lancio Elodie e Fiorello ripropongono a Sanremo 2021 "Vattene amore" (testo)

Elodie nel corso della serata, oltre a presentare, sarà protagonista di tre momenti musicali.

Sanremo 2021, è ufficiale: Irama in gara con il video registrato alle prove

Nonostante la positività al covid di un componente del suo staff, Irama sarà in gara al Festival di Sanremo 2021. .

dalla discografia

Soundreef ecco gli autori presenti a Sanremo 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO FIMI: Adottato il protocollo per il Festival di Sanremo

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Pagelle Nuovi singoli

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 26 febbraio 2021

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 26 febbraio

La mosca Tzè Tzè

Fiorella Mannoia ha detto "Ebbene sì"... ma io non c'ero

Testo & ConTESTO

TESTO & CONTESTO: MICHELE BRAVI, STORIA DEL MIO CORPO

SOS Musica & Spettacolo

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

(s)cambio generazionale

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

W la mamma

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Bautista racconta i compromessi per il successo in “Notoriedad”

Deiv: il pupillo di Salmo torna con “Diamanti”, nuovo singolo ricco di sfumature

Marco Rotelli e Carmen Pierri: inedito duetto nel singolo “Vorrei volare”

Eleonora Tirrito rievoca la strage ferroviaria di Viareggio in “Via Ponchielli”

I Sensi Vietati: “Cocktail” parla di un legame sentimentale imprevedibile

Anteprima Video: “TTBN?” di Möly, un brano che descrive... quando non va bene nulla!

Certificazioni FIMI #8: Giordana Angi, Gazzelle, Frah Quintale, Will, Boomdabash e...

Classifica Spotify Settimana #8: prosegue il dominio di Mace, Salmo e Blanco!

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #8: la nuova musica italiana conquista la chart! Nelle prime posizioni Il Tre, Mace, Gazzelle, Venerus

Classifica Radio Settimana #8: la nuova musica italiana in vetta! Ancora primi Madame e Fabri Fibra

Certificazioni FIMI settimana 7: Machete, Fasma, Matteo Concedimi, Casadilego e tanto rap

Classifica Spotify Settimana #7: “La Canzone Nostra” prima nelle due charts

Michele Bravi La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo. Recensione all'album di Fabio Fiume

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Noemi Intervista Glicine Sanremo 2021

Francesco Renga Intervista Quando Trovo Te Sanremo 2021

Ivan Granatino Intervista Sanremo 2021

Roberto Casalino Intervista Sanremo 2021

Gaudiano Intervista Polvere Da Sparo Sanremo 2021

Folcast Intervista Scopriti Sanremo 2021

Max Gazzè Intervista Il Farmacista Sanremo 2021

Vegas Jones Intervista Sanremo 2021

Malika Ayane Intervista Ti Piaci Così

Wrongonyou Intervista Lezioni di Volo Sanremo 2021

Erminio Sinni Intervista Sanremo 2021

Le Deva Intervista Sanremo 2021