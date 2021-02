E’ uscito il nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids Come Un Animale (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe). Si tratta del primo progetto inedito dopo l’ottimo riscontro ricevuto con la pubblicazione della graphic novel Come reagire al presente edita da Beccogiallo, tra i fumetti più venduti dello scorso anno secondo Amazon Italia.

Sono passati poco meno di due anni dalla pubblicazione di Animali Notturni (Qui la nostra videointervista). Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini tornano così in studio in attesa di poter tornare sul palco.

Neppure il primo lockdown era riuscito a tenerli fermi, e nel maggio 2020 la band perugina aveva regalato ai fan Come Conchiglie, brano intimo e nato da una forte urgenza di comunicare.

“Come Un Animale racchiude in se due anime. Da una parte un lungo elenco di cose che accadono attorno a noi, che non vogliamo ma che accettiamo perché non possiamo fare altro. Dall’altra parte il racconto di cosa accade quando tutto questo ci porta ad esplodere, a diventare come un animale ossia chi non usa la ragione, chi non riesce a gestire le insoddisfazioni della vita e arriva per questo a scoppiare, ad attaccare gli altri per difendersi, a dover fare uscire in qualche modo tutta la negatività, la pressione esistenziale che ci carichiamo addosso.”

Queste le parole dei FASK. La band prosegue.

“Ogni nostro pezzo è una fotografia di un determinato momento preciso della nostra vita, di uno stato d’animo, di un luogo, di un pensiero. Questo brano è nato lo scorso anno, quando finalmente abbiamo potuto rivederci e ritornare a lavorare insieme. È un brano scritto per rimanere carichi, per caricare noi stessi dopo un periodo di lunga attesa, di sospensione. Eravamo pronti per un lungo tour e una volta cambiati i piani ci siamo resi conto che avevamo la necessità di riavvicinarci alla musica, se non suonata almeno da incidere.”

VIDEOINTERVISTA AI FAST ANIMALS AND SLOW KIDS COME UN ANIMALE

Abbiamo incontrato virtualmente Aimone e Alessandro per una videointervista di presentazione del nuovo singolo, brano dalle sonorità più crude, grezze e rock. Un sound che non fa altro che amplificare il messaggio portante del brano.

In attesa di poter tornare a suonare dal vivo…