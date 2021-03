Erminio Sinni Sanremo 2021

Erminio Sinni, dopo la meritata vittoria della prima edizione di The Voice Senior, è pronto per tornare sul palco del Festival di Sanremo.

Il cantautore toscano accompagnerà Gio Evan nella serata del giovedì.

I due, insieme agli altri finalisti di The Voice Senior (Elena Ferretti, Gianni Pera e Ann Harper), interpreteranno Gli Anni degli 883.

Erminio Sinni torna a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo l’ultima apparizione avvenuta con Pippo Baudo nel 1993. In quell’occasione fu premiato da Domenico Modugno per la canzone L’amore vero che in Brasile ha venduto oltre 832.000 copie diventando la colonna sonora della più famosa telenovela del Sud America Por Amor.

“Per me è un grandissimo onore tornare sul palco che ha dato il via alla mia carriera, per supportare il nuovo cantautorato italiano rappresentato dal poetico Gio Evan. Ho tanto desiderato condividere quest’onda luminosa della mia carriera e questo palco con altri concorrenti di ‘The Voice Senior’, perché in questo periodo difficile per l’Italia abbiamo bisogno di sostenerci l’uno con l’altro senza troppi protagonismi.”

Per Erminio Sinni si apre, così, una nuova fase della carriera. Un meritato ritorno sulle scene che è una delle poche belle sorprese del 2020.Attualmente l’artista è al lavoro sul suo nuovo EP: pubblicherà le sue versioni di A mano a mano, La sera dei miracoli e Bella senz’anima.

VIDEOINTERVISTA A ERMINIO SINNI SANREMO 2021