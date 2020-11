Dodi Battaglia One Sky

Lo spettacolo deve continuare. È una legge non scritta, ma anche una necessità, per non farci travolgere dai ricordi. Il nome di Dodi Battaglia è indissolubilmente legato alla storia dei Pooh, la band che per 50 anni ci ha accompagnato regalandoci brani indimenticabili. La scomparsa di Stefano D’Orazio ha letteralmente commosso l’Italia, ma lo spettacolo deve andare avanti. Perchè… Chi fermerà la musica? La risposta è semplice. Nessuno.

Dodi Battaglia ha pubblicato poco più di un mese fa il singolo One Sky insieme al chitarrista Al Di Meola. Un brano musicalmente interessante e che mette in risalto alcune delle peculiarità della chitarra, strumento che per i due artisti è ragione di vita.

Un dialogo musicale tra due mondi apparentemente diversi, ma mai distanti, uniti da una smisurata passione.

One Sky farà parte del nuovo album di Dodi Battaglia che vedrà la luce nei prossimi mesi e arriverà dopo l’ottimo riscontro di Perle e Perle 2.

Sarà un disco dove non mancheranno le sorprese e le collaborazioni, così come dimostrato nel singolo con Al Di Meola.

Nel frattempo è tutto pronto per l’uscita della nuova versione di Mondo, brano di Riccardo Fogli che l’artista riproporrà proprio insieme all’amico Dodi Battaglia (ne abbiamo parlato Qui).

VIDEOINTERVISTA A DODI BATTAGLIA ONE SKY

Abbiamo contattato via Skype Dodi Battaglia per una videointervista di presentazione del nuovo singolo. Una chiacchierata nella quale si è parlato anche di Stefano D’Orazio e di D’Assolo, album strumentale pubblicato dal chitarrista nel 2003.

Foto di Domenico Fuggiano