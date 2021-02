E’ uscito il nuovo singolo di Alessio Bernabei Everest (Zero11 Dischi), brano scritto dallo stesso cantautore ex frontman dei Dear Jack (ne abbiamo parlato Qui).

Un pezzo in cui l’artista dimostra di essere pienamente a proprio agio in una nuova fase della carriera, contraddistinta da una sensazione di libertà che si respira nota dopo nota.

Everest arriva a qualche mese di distanza da Trinidad, singolo uscito la scorsa estate che già mostrava i primi segni di un cambiamento artistico e personale.

Il brano, che sarà presto accompagnato da un videoclip girato nella cava di zolfo di Manziana in provincia di Roma, è stato anticipato da Alessio da una serie di indizi sui social.

“Un viaggio pretende un punto di partenza, anche se non sai dove stai andando.

Ogni volta che sono partito, partivo da me per arrivare a voi.

E’ il momento di ricominciare, siete con me?”

“Ho sempre cercato di nascondere le mie insicurezze alla gente, mostrandomi sempre impeccabile e indistruttibile.

Ora non voglio più farlo, non voglio più nascondermi. Lo farò attraverso le canzoni perché a parlare non sono mai stato bravo.”

“Quella che ho scritto è una promessa. Per le persone che mi vogliono bene, per quelle persone che non mi conoscono, e per quelle che ci sono sempre state.

Ci siamo, si parte.”