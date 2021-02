Aiello Ora Sanremo 2021

Aiello farà il suo esordio al Festival di Sanremo 2021 con il brano Ora, che sarà inserito nell’album Meridionale in uscita per Sony Music il 12 marzo (ne abbiamo parlato Qui).

Un progetto in cui il cantautore metterà le basi per una nuova fase della carriera, dopo gli ottimi riscontri del primo disco Ex-Voto, particolarmente apprezzato da pubblico e critica.

Il cantautore calabrese già ha provato a partecipare al Festival una decina di anni ma, ma il suo tentativo fu stoppato prima delle selezione dei finalisti che pie ebbero accesso al Teatro Ariston.

“Non ho mai avuto rancore per quel primo rifiuto, anche se non fu facile farmi dire di no.

Oggi arrivo al Festival tra i Big e un po’ più maturo e pronto. È un palco che fa tremare. Ci arrivo con una coscienza maggiore e una maturità artistica più alta.

Con gli occhi di oggi posso dire che allora non me lo meritavo.”