Il 29 gennaio è il giorno dell’uscita per Island Records del nuovo singolo dei The Kolors Mal di Gola (ne abbiamo parlato Qui). Un progetto in cui la band di Stash, Alex e Daniele prosegue un percorso iniziato ormai quasi due anni fa con Pensare Male.

Mal Di Gola porta la firma di Stash, Davide Simonetta, Simone Cremonini, Alessandro Raina. La produzione è dello stesso Stash insieme ai Daddy’s Groove.

“Questo brano è di un’importanza particolare per me, per noi, per il nostro percorso… è l’emblema di un concetto artistico che mai come adesso ha una coerenza sia nei suoni che nelle immagini.

Non vedo l’ora di farvelo ascoltare…”

Questo il messaggio postato dai The Kolors sui social in vista dell’uscita del nuovo brano.

Nel pezzo c’è spazio per la malinconia, evocata anche dal suono del sax con cui si chiude il brano e non mancano le citazioni sonore, ma non solo. Musicalmente Mal di Gola è un crescendo sonoro con una prima parte con una voce effettata, quasi sussurrata con un arrangiamento che pian piano diventa più ricco. Nel testo è curiosa la citazione di Siamo Solo Noi di Vasco Rossi.

VIDEOINTERVISTA AI THE KOLORS MAL DI GOLA

Abbiamo contattato Stash via Zoom per una videointervista di presentazione del nuovo brano Mal Di Gola.

Foto di Alessandro Treves