I Dellai, dopo aver vinto Area Sanremo Tim 2020, approdano al Festival con il brano Io Sono Luca (Virgin Records), inizialmente intitolato Castelli di Carte. Dellai è il cognome di Luca e Matteo, fratelli gemelli originari di Cattolica, perla della Riviera Romagnola.

Due ragazzi che esprimono quell’entusiasmo tipico della loro terra e che si riflette in un sound fresco e spensierato!

“Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, ci siamo sentiti sbagliati e non adatti. Insomma, abbiamo dovuto tutti fare i conti con una vita che spesso ci ha insegnato che la realtà può essere più dura di quella che potevamo immaginare, e ci ha trovato impreparati.”