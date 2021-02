Andrea Papazzoni e Mario Meli sono i fondatori di Gotham Dischi, Platinum Recording Label, una nuova realtà musicale, discografica, produttiva, editoriale e di management.

Un progetto che nasce dall’esigenza di offrire consulenza e servizi specifici di un’etichetta discografica indipendente con professionalità ed estro. Gotham Dischi è edizioni, produzione, post-produzione, management e promo per artisti emergenti e big (ne abbiamo parlato Qui).

Il nome è particolarmente evocativo e ricorda… Batman! Il motivo lo spiega Andrea Papazzoni.

“È un mio omaggio a Batman, perché io nella vita ho da sempre un debole per il supereroe. Quando ho dovuto scegliere il nome, ho optato per qualcosa a me familiare.

Quest’anno per me ha rappresentato una rinascita. Avevo necessità di fare qualcosa di più, avendo una spalla come Mario che si occupa della produzione. Io lavoro sul management, l’editoria, tutte fasi che mi piacciono.“