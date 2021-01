E’ uscito lo scorso venerdì il nuovo progetto discografico di Seryo Nessun Titolo (Apollo Records). Un album che si caratterizza già per l’assenza di un titolo e un messaggio chiaro che parte proprio da questa scelta (ne abbiamo parlato Qui).

Nei giorni precedenti alla pubblicazione del disco il cantautore ha pubblicato sui social due frasi piuttosto significative.

“I giudizi non mi sono mai piaciuti ma ho imparato a farci l’amore.” “Metti in croce chi sogna, è così che si rende immortale la libertà.”

Frasi chiare che racchiudono una personalità artistica ben delineata e che si può avvertire scorrendo le varie tracce di Nessun Titolo.

Questa la tracklist del progetto discografico.

1 – Nessun titolo

2 – Tutti bravi

3 – Per un po’ di metadone

4 – Testa di raxxo

5 – C’è posta per te

6 – Mondo capovolto

7 – Coriandoly

8 – Bad Boy

9 – Tutto l’oro del mondo

10 – 2 giovani

11 – Non ci fotte più di te

12 – Nessuno titolo (Acoustic VRS.)

Colpisce la scelta di inserire una versione acustica della title track. Una scelta in linea con una tendenza dell’artista a voler proporre brani nella versione in cui sono nati. Nei giorni scorsi, infatti, Seryo ha pubblicato un video con una emozionante rivisitazione in chiave solo acustica di C’è Posta per Te.

La cover di Nessun Titolo è di Emmanuel Viola, in arte Evviart, giovane illustratore celebre per i suoi disegni a tema erotico, che già ha creato le copertine dei singoli C’è posta per te, Bad Boy e Per un po’ di metadone.

VIDEOINTERVISTA A SERYO NESSUN TITOLO

Abbiamo contattato Seryo per una videointervista di presentazione dell’album Nessun Titolo.