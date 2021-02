In Copertina

Laura Pausini: azioni legali dopo le gravissime affermazioni di Alda D'Eusanio al Grande Fratello Vip

"Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere...".

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #5: Michele Bravi porta la poesia in vetta ad album e singoli. Sul podio Ornella Vanoni

Michele Bravi con "La Geografia del Buio" conquista il primo posto tra album e vinili. Bene Ornella Vanoni con "Unica". Tra i singoli in testa "La Canzone Nostra" di Mace, Salmo, Blanco.

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 5 febbraio 2021

Mahmood, Laioung con Fabri Fibra, Bianca Atzei feat. Legno, Giulia Penna e tanti altri ancora.

Classifica Radio Settimana #5: Takagi & Ketra ancora in testa. Sul podio Emma e Alessandra Amoroso

Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale ancora in testa. Bene Emma e Alessandra Amoroso, Samuel e Colapesce e Madame e Fabri Fibra.

Laioung feat. Fabri Fibra: fuori il singolo “Fanno Tutto Per Hype (Trappocalisse)” (Testo e Audio)

E' uscito il nuovo singolo di Laioung feat Fabri Fibra Fanno Tutto Per Hype (Trappocalisse), messaggio a chi abusa dei social.

Sanremo 2021: mentre a Roma proseguono le prove degli artisti in gara, il CTS conferma il protocollo Rai

Ormai è certo. Sanremo 2021 si terrà come previsto dal 2 al 6 marzo. Il CTS ha confermato il protocollo prsentato dalla Rai. Ecco i dettagli.

Gennaio 2021 Top e Flop: Sanremo, Michele Bravi, Vasco, Fedez e... i Mondiali di Sci!

Gennaio 2021 Top e Flop, chi si è distinto nel bene e nel male nel primo mese del nuovo anno? Scopriamolo nella nostra selezione.

Laura Pausini e il sogno dell'Oscar. Io si / Seen conquista la candidatura ai Golden Globes

I premi cinematografici internazionali sono considerati l'anticamera degli Oscar.

Mahmood fuori ora il nuovo singolo Inuyasha. Ecco testo e audio del brano

Il brano è stato scritto con Dardust che lo ha anche prodotto.

Amici di Maria De Filippi: Sangiovanni guida la classifica dei più ascoltati su Spotify

Ad oggi sono usciti 14 brani inediti cantati da dieci cantanti del programma.

ClubHouse cos'è e come si usa la piattaforma social del momento e i vantaggi per chi lavora con la musica

Un nuovo modo di utilizzare i social, solo attraverso l'audio, e creare incontri professionali e discussioni utili.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2021

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Giovane Feddini: “Sono un fortissimo giudice di me stesso! A volte anche troppo..."

E' uscito Un Giorno in Meno, l'album d'esordio del rapper padovano Giovane Feddini, realizzato sotto la direzione artistica di Don Joe.

Videointervista a Rosmy: “Controregola è un invito a non dimenticare la bellezza della spontaneità”

E' uscito il nuovo singolo di Rosmy Controregola, pezzo dal sound differente e che mette in luce un nuovo aspetto della sua personalità artistica.

Videointervista ai Fast Animals and Slow Kids: “Ogni nostro pezzo è una fotografia”

E' uscito il nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids Come Un Animale, primo inedito dopo il successo della graphic novel Come reagire al presente.

Videointervista ad Alessio Bernabei: “Ho sempre voluto fare da paracadute agli altri per impedirgli di farsi male, ma...”

E' uscito il singolo di Alessio Bernabei Everest, nuovo capitolo di una attesa rinascita artistica. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ad Andrea Papazzoni e Mario Meli, fondatori di Gotham Dischi Platinum Recording Label

Andrea Papazzoni e Mario Meli sono i fondatori di Gotham Dischi,una nuova realtà musicale, discografica, produttiva, editoriale e di management. .

MICHELE BRAVI pubblica "LA GEOGRAFIA NEL BUIO", una mappa che, esplorando il dolore, ne rivela i contorni

Venerdì 29 gennaio uscirà finalmente il nuovo album di Michele Bravi, La Geografia del buio. Un disco che ha subito uno slittamento, dalla primavera ad oggi, a causa dell'emergenza sanitaria. Slittamento che, mi permetto di asserire, sarà costato al suo autore e interprete, Michele, non poco.Questo perché La Geografia del buio è un album complesso...

Cortina 2021: il violinista Andrea Casta alla cerimonia d’apertura dei Campionati del Mondo di Sci Alpino

Il 7 febbraio alle 18 si terrà la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di Sci di Cortina 2021. Ospiti musicali Nannini, Gabbani, Alfa e Andrea Casta.

Mondo Marcio: dal 15 febbraio l'Ep “My Beautiful Bloody Break Up”

Il 15 febbraio è il giorno dell'uscita del disco di Mondo Marcio My Beautiful Bloody Break Up, concept EP per raccontare la celebrazione di un amore perduto.

Nitro: dal 12 febbraio “GarbAge Evilution”, evoluzione dell'ultimo album del rapper

Uscirà venerdì 12 febbraio il nuovo progetto discografico di Nitro GarbAge Evilution con sei brani inediti, già disponibile in pre-save.

Far Finta Di Essere Sani: ospite della nuova puntata l'attore Francesco Centorame

Prosegue Far Finta di Essere Sani, format della Fondazione Gaber. Dopo gli Eugenio In Via Di Gioia è ora il momento dell'attore Francesco Centorame.

Gaudiano: per la prima volta live a Milano e Roma a Novembre

Dopo essersi qualificato per la gara delle "Nuove Proposte" a Sanremo 2021, Gaudiano annuncia due live a Milano e Roma a Novembre 2021.

Il testo dell'intenso dialogo contro l'omofobia di Michele Bravi con Chiara Galiazzo a Verissimo

Il cantautore ha debuttato questa settimana al primo posto nelle classifiche di album e vinili più venduti.

Sanremo 2021: svelato il ruolo di Giovanna! Anche la moglie di Amadeus al Festival

Giovanna Civitillo sarà al Festival di Sanremo 2021. Quale sarà il ruolo della moglie del Direttore Artistico della kermesse?.

Lo Stato Sociale: fuori “Checco”, il secondo dei 5 album dei 5 artisti del collettivo

A una settimana da Bobo, ecco Checco, il secondo dei 5 album proposti dai 5 artisti che fanno parte del super collettivo Lo Stato Sociale.

Magazzini Musicali: gli ospiti della puntata in onda il sabato 6 febbraio

Prosegue l'appuntamento settimanale di Magazzini Musicali, il nuovo programma musicale condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo in onda sulle reti Rai.

Alberto Urso: dal 12 febbraio il nuovo singolo “Amarsi è un Miracolo”

Sarà disponibile dal 12 febbraio il nuovo singolo di Alberto Urso Amarsi è un Miracolo, che arriva dopo un 2020 ricco di soddisfazioni.

Michele Bravi: annunciate le date de “La Geografia del Buio Tour” (Biglietti)

La Geografia del Buio Tour è il nome della tournée che prenderà vita il prossimo autunno e che segnerà il ritorno dal vivo di Michele Bravi. .

Negramaro: un concerto in live streaming prima del ritorno dal vivo con “Contatto Tour” (Date e Biglietti)

I Negramaro sono pronti per tornare dal vivo con Contatto Tour 2021 al via a ottobre. Per ingannare l'attesa ecco Primo Contatto in live streaming.

Sanremo 2021, Amadeus: “La festa ci deve essere, con tutte le accortezze possibili”

Il CTS ha confermato Sanremo 2021 che, come noto, si svolgerà nella Città dei Fiori dal 2 al 6 marzo. Amadeus, ospite del TG1, ha espresso tutta la sua felicità.

Torna con un nuovo singolo, "Lungotevere", la star del web Valerio Mazzei (testo e video)

La canzone arriva dopo il grande successo negli stream di "12 luglio" e "24 ore".

CONSIGLIO DIRETTIVO FIMI: Adottato il protocollo per il Festival di Sanremo

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 5 febbraio 2021

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 5 febbraio

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

TESTO & CONTESTO: gli inediti di AMICI di Maria De Filippi edizione numero 20

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Supernino: Scrollo è il primo singolo del supereroe con pochi poteri

Spazio: "Venti" è il primo singolo del cantautore veneto

Mosto racconta la quarantena di coppia nel brano “Lievito”

La Resistencia: fuori “Rambla”, brano del collettivo napoletano prodotto da Michele Canova

Giacomo Salvietti: fuori “M’ama non m’ama”, ballad che gioca sui contrasti

Andrea Berté: fuori “80 giorni”, una power-ballad che parla di un amore lontano

Classifica Spotify Settimana #5: “La Canzone Nostra” scalza Capo Plaza e riconquista la vetta

Certificazioni FIMI settimana 4: doppietta per i Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli album disco d'oro per i Negramaro

Classifica Spotify Settimana #4: il ciclone Capo Plaza si abbatte sulla chart

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #4: ottimo esordio di Capo Plaza, che sfiora l'en-plein!

Michele Bravi La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo. Recensione all'album di Fabio Fiume

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Giovane Feddini Intervista Un Giorno In Meno

Alessio Bernabei Intervista Everest

Paolo Simoni Intervista Anima

Fast Animals And Slow Kids Intervista Come Un Animale

Mario Biondi Intervista Dare

Michele Bravi Intervista La Geografia del Buio

The Kolors Intervista Mal Di Gola

Emma Alessandra Amoroso Pezzo di cuore - Intervista video

Astol Intervista Vediamoci Stasera

Roberta Morise Pierdavide Carone Intervista A Mano a Mano

Brunori SAS Ciack D'Oro Odio L'Estate

Pinguini Tattici Nucleari Intervista Ahia