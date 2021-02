E’ uscito il nuovo quasi romanzo di Piero Pelù Spacca L’Infinito (Giunti Editore). Il progetto, nato durante il lockdown, è una sorta di autobiografia in cui il rocker fiorentino racconta il suo percorso di vita fornendo anche un inedito ritratto della sua famiglia.

Un viaggio in cui si può leggere tra le righe come è cambiata l’Italia, attraverso una narrazione storica sempre coinvolgente. Un percorso in cui non manca il suo incontro con la musica.

Il titolo prende spunto da un verso della canzone Gigante, che Piero Pelù ha portato al Festival di Sanremo 2020 e ottenendo un meritato e inaspettato quinto posto.

In questo libro P. scende dal palco, spegne i riflettori e ci invita a viaggiare insieme a lui, con il coraggio di aprire la porta della memoria e di avventurarsi fino a dove tutto ha avuto inizio. E appena si ferma per un momento a riposare, ecco che accanto a lui appare un ragazzino intraprendente, originale, pieno di domande.

Seguendo il dialogo tra l’uomo e il bambino attraversiamo la storia italiana e quella di un ragazzo pieno di sogni, che in uno scantinato sul Lungarno ha cominciato a credere in se stesso e da allora è andato lontano.

La musica, come l’amore, è uno dei modi più strepitosi per cambiare il mondo.

Al bambino che è stato P. confessa.

“Se mi fossi dimenticato di te non sarei stato felice nemmeno un minuto”.

Spacca l’infinito non è solo il verso di una canzone, ma anche l’invito rivolto a tutti a non perdere lo stupore e la fiducia in un universo dove tutto, a saperlo ascoltare, canta insieme a noi. Un invito a guardare il mondo senza perdere l’entusiasmo del bambino.

“La storia di due famiglie tipiche del ‘900 che si ritrovano un discendente perso nelle strade del rock’n’roll: il sottoscritto.”

Così Piero Pelù sui social.

“Come ogni viaggio che si rispetti, anche quello letterario di ‘Spacca l’infinito’ ha la sua soundtrack. Ci sono io, ci sono i Litfiba e ci sono le canzoni che mi hanno accompagnato negli anni… insomma è la quasi colonna sonora del quasi romanzo della mia vita.”

Non è la prima volta che Piero Pelù si racconta con un linguaggio diverso rispetto alla musica. Nel 2000 uscì per Mondadori Perfetto Difettoso e nel 2014 Identikit di un ribelle, ma la forma narrativa scelta per Spacca l’Infinito rende il progetto ancor più interessante e godibile.

VIDEOINTERVISTA A PIERO PELÙ SPACCA L’INFINITO

Abbiamo contattato Piero Pelù via Zoom per una videointervista di presentazione del quasi romanzo Spacca L’Infinito.