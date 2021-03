Orietta Berti Quando Ti Sei Innamorato Sanremo 2021

Sono passati 29 anni dall’ultima volta in cui Orietta Berti prese parte al Festival di Sanremo. In quell’occasione si presentò al fianco di Giorgio Faletti con il brano Rumba di Tango. Ora l’Usignolo di Cavriago torna sul palco dell’Ariston con il brano Quando Ti Sei Innamorato.

Sono passati 55 anni dal suo debutto nella kermesse festivaliera e Orietta Berti si presenta grazie all’etichetta Starpoint Corporation e la Produzione artistica del Maestro Enzo Campagnoli.

Il brano porta la firma di Francesco Boccia, Ciro Esposito, autori al Festival di Sanremo 2015 di Grande Amore de Il Volo e di Marco Rettani.

Sanremo 2021 è per Orietta un’opportunità per festeggiare i suoi 55 anni di carriera.

“Vado volentieri e mi piace l’idea che ci siano tanti generi musicali; io rappresenterò la canzone italiana ma sarò insieme a tanti altri artisti che proporranno generi diversi, attuali e moderni, in un bel Festival dove la musica sarà declinata in tante note”.

Il brano che Orietta presenterà al Festival racconta un grande e importante incontro, quello della vita: sentimenti ed emozioni che possono nascere da ragazzini per diventare poi una vera passione di cui non si può fare a meno e che dura per tutta la vita.

“Potrebbe essere la storia di ciascuno di noi, innamorati di un unico grande amore: sicuramente la mia. Sul Palco del Teatro Ariston vado a rappresentare una generazione; vado a portare la bandiera per tanti colleghi e colleghe. Sanremo arriva al momento giusto: la grande occasione di cantare dal vivo e con una grande orchestra che in questo digiuno forzato diventa ancora più importante. È sempre un palco importante, ma quest’anno, per chi come me soffre per non aver potuto cantare, è un paradiso. Quest’anno poi, è un’edizione storica, importante e di rinascita.”

Dopo il Festival di Sanremo Orietta Berti pubblicherà un nuovo progetto musicale. Un cofanetto che conterrà anche alcuni brani inediti.

VIDEOINTERVISTA A ORIETTA BERTI QUANDO TI SEI INNAMORATO SANREMO 2021

Abbiamo incontrato virtualmente Orietta Berti per una videointervista.

Foto di Stefano Pilli