E’ uscito il nuovo album di Mario Biondi Dare, un progetto che si snoda in 16 tracce: 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di grandi successi internazionali. Il progetto arriva a tre anni da Brasil, disco molto apprezzato dalla critica, ma decisamente meno dal pubblico (Qui la nostra videointervista di presentazione).

Un disco, presentato il giorno del 50° compleanno dell’artista siciliano, che si caratterizza per una sorta di sunto musicale di una carriera insolita e articolata. Un album che ha una sua valenza anche visual, con una copertina che ne descrive decisamente bene il mood.

Un progetto che si può intendere come un ritorno al passato con uno sguardo forte e attento verso il presente e il futuro.

“È un disco che aspettavo da tempo e sono molto contento di condividerlo con voi.”

Per festeggiare al meglio i suoi 50 anni Mario ha voluto un album che unisse lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock, andando a definire un sound molto vario ma sempre eclettico, adulto e contemporaneo. Un progetto che ha nella voce di Biondi il filo conduttore principale, unito a una libertà espressiva che si respira dalla prima all’ultima traccia.

Ad accompagnarlo in questa avventura ci sono amici vecchi e nuovi quali Dodi Battaglia, Il Volo, la storica band londinese degli Incognito (“Sono anni che ci ripromettiamo di fare una tournée negli Stati Uniti insieme”), la cantante, autrice e pianista jazz tedesca Olivia Trummer, ma anche i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000 (The Highfive Quintet di Fabrizio Bosso) e la sua attuale band che da anni lo accompagna in tutto il mondo.

“Dare è un disco coraggioso anche nel titolo, anche perchè Dare è un atto di grande curiosità e forza. Ci vuole coraggio per dare, non è semplice e per farlo bisogna osare. Nella mia vita la parola ‘dare’ è un mantra, un concetto che riprendo a livello professionale e personale, anche perchè non ho mai scisso la mia personalità. Di sbagli ne ho fatti tanti, ma non ho rimpianti. Avrei potuto fare meglio certe cose, ma non ho nessun rimorso.”

Una carriera in cui sono stati numerosi gli incontri e le collaborazioni.

“Ogni volta che ti confronti con un artista impari qualcosa in più. Per esempio ricordo con affetto il periodo sul palco con Pino Daniele. Un’esperienza incredibile! Avremmo dovuto fare una tournée insieme, ma non c’è stato il tempo…”

VIDEOINTERVISTA A MARIO BIONDI DARE

Abbiamo contattato Mario Biondi per una videointervista di presentazione del nuovo album Dare.

MARIO BIONDI LIVE

Mario Biondi ha tutta l’intenzione di tornare a suonare e cantare dal vivo. Sono ancora confermate le date di Roma e Milano, previste rispettivamente il 14 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 16 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

“Mi auguro che marzo sia il nostro mese. Noi siamo pronti a metterci in gioco, anche osando e daremo tutto il possibile!”

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Alessandra Fuccillo presso Ruote Da Sogno, Reggio Emilia