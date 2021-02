La Rappresentante di Lista sarà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Amare. Un esordio in gara che arriva un anno dopo la loro partecipazione in veste di ospiti di Rancore nella serata dedicata alle cover.

Nel brano Amare la musica de La Rappresentante di Lista incontra l’elettronica di Dardust per un mix davvero folgorante. Il singolo farà parte di My Mamma, il terzo disco di Dario e Veronica che sarà pubblicato il 5 marzo (ne abbiamo parlato Qui). Nel progetto cui avvertono consapevolezza e disillusione. La paura di crescere unita alla volontà di esplorare il mondo, anche quello sonoro.

Una partecipazione alla kermesse che permetterà ai due ragazzi di far conoscere un’attitudine musicale fluida in cui le composizioni semplici, ma allo stesso tempo complesse ed estemporanee si sposano alla perfezione con testi diretti, ma sognanti. Un melting pot avvolgente in cui ci si può davvero immergere.

“Se sapeste quanti mondi abbiamo costruito dietro questi nomi. 13 tracce che parlano di natura, di crescita, di eredità e che dal 5 marzo parleranno anche di voi.”

Questa la tracklist del progetto, particolare e insolito già a partire dalla copertina.

1 – Preludio

2 – Religiosamente

3 – Lavinia

4 – Oh Mà Oh Pà

5 – Alieno

6 – Invasione

7 – Fragile

8 – Sarà

9 – Amare

10 – V.G.G.G. (Very Good Glenn Gould)

11 – Paesaggi stranieri

12 – Resistere

13 – Mai Mamma

Durante la serata dedicata alle cover La Rappresentante di Lista presenterà una curiosa versione di Splendido Splendente interpretata insieme a Donatella Rettore.

“In questi giorni abbiamo avuto modo di conoscere meglio Miss Rettore. È una donna potente, rivoluzionaria, anticonformista, bellissima, consapevole e magica. Siamo felici di trascorrere con lei alcuni di questi giorni.”

VIDEOINTERVISTA A LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Abbiamo contattato La Rappresentante di Lista via Zoom, per una videointervista realizzata durante un momento di pausa dalle prove del Festival.

Foto di Manuela Di Pisa e Rori Palazzo