Irama La Genesi del Tuo Colore Sanremo 2021

Irama tornerà sul palco del Festival di Sanremo con La Genesi del Tuo Colore. Un brano che mette in risalto più aspetti della sfaccettata personalità artistica del cantautore.

Nel pezzo si può riconoscere un testo malinconico, ma che in realtà è un inno alla vita e una produzione con elettronica e violini che dialogano in maniera quasi esasperata. Una canzone che ha un notevole appeal radiofonico e che sarebbe perfetto anche per l’Eurovision Song Contest.

A Sanremo 2021 Irama si presenta in gara al Festival per la terza volta, due anni dopo La ragazza con il Cuore di latta e dopo aver proseguito un percorso artistico iniziato proprio sul palco dell’Ariston nel 2016.

Dalla prima partecipazione sono, quindi, passati solo 5 anni, ma da allora l’artista ha conquistato 20 dischi di platino, è stato primo in radio e ha conquistato milioni e milioni di visualizzazioni su YouTube e di ascolti su Spotify.

