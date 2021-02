Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e Greta Zuccoli vi prenderà parte con il brano Ogni cosa sa di te. Un pezzo intenso che cresce ascolto dopo ascolto e sul quale si possono cogliere sempre più sfaccettature.

La produzione del brano è affidata a Diodato e Tommaso Colliva e nella sua dimensione orchestrale acquisirà uno spessore ancor più etereo.

Già ad AmaSanremo abbiamo imparato a conoscere Greta e la sua sensibilità artistica, che nel tempo l’ha portata a collaborare con diversi artisti importanti. Un’attitudine che il pubblicò sarà felice di apprezzare anche sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Ogni cosa sa di te è ora accompagnato da un videoclip che non fa altro che rafforzare il messaggio del brano.

Così Greta sui social parla del video, in cui non nasconde la sua soddisfazione.

“Mi piace pensare che attraverso la musica io riesca a sciogliere tutti i miei contrasti; mettere insieme le diverse sfumature di quello che sono; tracciare un confine, per poi cancellarlo e spingermi sempre oltre i miei limiti.

Nel tempo sto imparando a convivere con i miei conflitti, ma non ho smesso di farmi domande, né ho trovato tutte le risposte che cercavo.

Ho capito però che da certi vuoti possono fiorire meraviglie e colori nuovi e che c’è sempre un modo di tendere verso le persone che amiamo. Nel video la volontà di avvicinarsi è centrale e in quell’abbraccio finale, per un attimo, mi riconcilio con me stessa. Da lì, parte la mia rivoluzione.

Grazie a Ludovico Di Martino che mi ha regalato la sua visione di questa canzone, ad Adriano Bettinelli e Giulia Federico che hanno espresso le mie emozioni attraverso i movimenti del loro corpo.”