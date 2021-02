E’ uscito Un Giorno in Meno (Dogozilla Empire / Sony Music Italy), l’album d’esordio del rapper padovano Giovane Feddini, realizzato sotto la direzione artistica di Don Joe.

Anticipato dai singoli Dispettoso, Shevchenko feat. Tia e Fuego, il progetto discografico di Giovane Feddini è una raccolta di 10 brani, tra cui 7 inediti. Un album che fotografa con lucidità la società e le relazioni di oggi dal punto di vista di un ragazzo che si sta facendo strada ed è partito dal basso per realizzare il suo sogno, tra sacrifici e determinazione.

Il flow magnetico di Giovane Feddini scorre sui beat di Ric de Large, Dessa.One, Alexander 808 e RyanairZ, e i testi delle tracce dimostrano ancora una volta la maturità e l’originalità di scrittura dell’artista.

Un giorno in meno si può definire come un vero e proprio viaggio tra linguaggi e suggestioni diverse.

Con il titolo Un giorno in meno il rapper vuole spronare a non sprecare neanche un minuto della propria vita, a non lasciarsi scoraggiare dalle avversità, anche nei periodi più difficili.

Un messaggio che suona quanto mai attuale e importante. In un periodo di totale incertezza, è fondamentale ricordarsi una volta in più che la felicità sta nelle piccole cose e che vale sempre la pena lottare per ciò che fa stare bene, senza rimandare, perché ogni giorno che passa è appunto un giorno in meno.

Un progetto discografico sincero e personale, caratterizzato da un’impronta ben riconoscibile ma senza rinunciare alla contaminazione di stili e generi, con uno sguardo anche al rap d’oltreoceano.

VIDEOINTERVISTA A GIOVANE FEDDINI UN GIORNO IN MENO

Abbiamo contattato Giovane Feddini via Zoom per una videointervista di presentazione di Un Giorno in meno.

UN GIORNO IN MENO – TRACK BY TRACK

Questa la presentazione di Un Giorno di Meno traccia per traccia, descritto da Giovane Feddini.

BRAVI RAGAZZI

È il manifesto per eccellenza della persona che voglio essere: vero, umile ed onesto. Il mio messaggio è: sii una brava persona ma non farti mettere i piedi in testa.

DISPETTOSO

Dispettoso rappresenta il mio nuovo cammino a Milano ed è il mio modo di sfidare la sorte negli occhi.

MILLEPIEDI

Racconta il mio essere senza mezze misure nei rapporti di coppia: una volta che mi si spezza il cuore e mi si ferisce, è quasi impossibile riacquistare la mia fiducia. Questo meccanismo di autodifesa mi protegge molto, ma forse è più quello che mi preclude.

SHEVCHENKO feat. TIA

Nel mio nuovo singolo Shevchenko, sono affiancato dal giovane talento di Dogozilla, Tia. Su un beat potente di Ryanairz ci scambiamo con rime, stile ed esperienze: era dalle prime volte ci siamo conosciuti che volevamo fare un pezzo così.

JETSKI

Questo pezzo rappresenta la scuola newyorkese che mi ha cresciuto e dato la forza di esprimermi sin dall’inizio, ed è stato una grande prova di scrittura. Stile e consigli per le più fredde mattine in metro.

MAGNIFICO

Questo brano rappresenta un concetto importante nel mio percorso musicale. Quando tutto sembra cadere e perdi la motivazione per correre, fermati e guarda da dove sei partito. Avresti mai pensato di fare così tanto quando hai iniziato?

GENTILE

Penso di essere tra i rapper italiani più fan della musica dancehall in assoluto: volevo un brano che ricordasse le mie estati a suon di Vybz Kartel, Mavado, Popcaan e su cui le ragazze potessero ballare in spiaggia.

ACQUA CALDA

Il messaggio di Acqua Calda è che il nostro paese purtroppo è ancora molto indietro per quanto riguarda le opportunità da dare ai giovani, in un’epoca in cui il digitale è fondamentale nel percorso lavorativo di tutti. I ragazzi si trovano a imparare da soli e scoprire da sé come sfruttare al meglio i mezzi che hanno.

FUEGO

Questo brano, scritto totalmente sulla sola chitarra di Dessa.One, rappresenta una storia che quest’anno abbiamo vissuto tutti. La prima notte “romantica” dopo il lockdown, tra il desiderio di divorarsi e la timidezza di chi non si tocca da mesi.

HIGH IN LAMBRATE

Scritta in studio a Lambrate, questo brano rappresenta il percorso e le difficoltà per trasferirmi a Milano. I mille mestieri e sacrifici che ho fatto tra capi esigenti, coetanei che non capivano perché mi impegnassi così tanto e prese in giro perché “un rapper non deve far vedere che lavora“.