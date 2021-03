Gio Evan Arnica Sanremo 2021

Gio Evan ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston con il brano intitolato Arnica. Una poesia in musica in cui l’artista non ha avuto paura di spogliarsi e mostrare le sue fragilità.

Il brano farà parte dell’album Mareducato in uscita il 12 marzo. Quattro giorni dopo, invece, uscirà la raccolta di poesie Ci siamo fatti mare.

Il prossimo autunno partirà invece il tour del cantautore denominato Abissale.

Al Festival di Sanremo 2021, nella serata dedicata alle cover, Gio Evan ha proposto una personale rivisitazione de Gli anni degli 883 insieme ai finalisti di The Voice Senior.

“Non lo so che faccio qui, ma tranquillo siam qui noi.”

Il brano sanremese è accompagnato da un videoclip, diretto da Fabrizio Conte, al quale partecipano come special guests Alessandro Haber, Fabio Troiano, Nancy Brilli, Ludovica Nasti.

“Siamo abituati ad associare le lacrime al dolore, ma in realtà il pianto non esprime un unico sentimento: si piange di gioia, di tristezza, di frustrazione, di rabbia, di paura. Ognuno di noi, nelle diverse fasi della propria vita, sperimenta tutte queste tipologie di emozione, e magari si trova a singhiozzare in solitudine senza neanche capire esattamente il perché. E’ questo il concetto che ho voluto esprimere, attraverso la commovente interpretazione di quattro attori (Alessandro Haber, Fabio Troiano, Nancy Brilli e Ludovica Nasti) molto lontani tra di loro per generazione e formazione, ma perfetti per rappresentare queste lacrime così catartiche.”

Così spiega il regista Fabrizio Conte.

VIDEOINTERVISTA A GIO EVAN ARNICA SANREMO 2021