Gaia Cuore Amaro Sanremo 2021

Gaia farà il suo esordio sul palco del Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore Amaro.

Un pezzo in cui la cantautrice, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, narra la sua storia tra soddisfazioni, delusioni, errori commessi e traguardi conquistati.

Un brano che musicalmente si caratterizza per il sapiente utilizzo delle percussioni, con un ritmo latino, quasi gitano.

“Il ‘Cuore Amaro’ è il mio. È una canzone d’amore che ho dedicato a me stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i miei primi traguardi, quelli che non ho mai celebrato e anche i tanti errori, che benedico ogni giorno, perché senza di loro non sarei qui. Questa canzone accoglie tutte le mie anime, la mia nuova consapevolezza, il tempo e la perseveranza che mi aiutano a stare in equilibrio, a non cadere, perché i miei sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra. Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica che non vedo l’ora trasudi da quel palco, dalla mia pelle e dalle vostre orecchie.

Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro.”

Queste le parole di Gaia postate sui social.

VIDEOINTERVISTA A GAIA CUORE AMARO

Abbiamo contattato Gaia per una videointervista realizzata a pochi giorni dal suo esordio sanremese.

GAIA E LOUS AND THE YAKUZA – MI SONO INNAMORATO DI TE

Durante la serata dedicata alle cover l’artista interpreterà Mi Sono Innamorato di Te di Luigi Tenco in duetto con Lous And The Yakuza.

“Mi sono innamorato di te.

Luigi Tenco con questo brano è riuscito a fare la cosa più difficile al mondo: parlare d’amore con onestà, disillusione, ma alla fine con estrema tenerezza. Perché l’amore capita, quando meno ce l’aspettiamo e non sempre quando siamo pronti a riceverlo, ma in fondo, come tutto ciò che arriva inaspettato, ci tocca nel profondo e ci fa evolvere. E come l’amore, altrettanto inaspettato e bellissimo è stato l’incontro con Lous, quasi un colpo di fulmine. Ci vediamo il 4 Marzo sul palco dell’Ariston con la mia Soulsister Lous And The Yakuza.”

Foto di Alessio Albi