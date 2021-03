Fulminacci Santa Marinella Sanremo 2021

Fulminacci farà il suo esordio sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2021 con il brano Santa Marinella.

Il cantautore romano, già vincitore di una Targa Tenco per l’album La Vita Veramente, miglior opera prima, cerca nel Festival 2021 di consolidare il suo pubblico e di farsi conoscere da una platea ancora più ampio.

Il brano sanremese Santa Marinella, scritto dallo stesso Fulminacci. È prodotto da Tommaso Colliva. Dirigerà l’orchestra il Maestro Rodrigo D’Erasmo.

Il singolo sarà contenuto nel secondo album di Fulminacci Tante Care Cose, che uscirà il 12 marzo ed è da oggi disponibile in pre-order nelle versioni CD e LP colorato autografato a tiratura limitata.

Durante la serata dedicata alle cover il cantautore presenterà una personale rivisitazione di Penso Positivo di Jovanotti. Un modo per mettere in risalto diverse sfaccettature di una personalità artistica ben definita nonostante la giovanissima età. Sul palco in quell’occasione sarà accompagnato da Roy Paci e Valerio Lundini.

VIDEOINTERVISTA A FULMINACCI SANTA MARINELLA SANREMO 2021

Abbiamo contattato Fulminacci per una videointervista realizzata a poche ore dal suo debutto sanremese.