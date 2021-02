E’ uscita l’autobiografia di Francesco Sarcina Nel Mezzo (Sperling & Kupfer). Il cantante de Le Vibrazioni, a un anno dal fortunato Festival di Sanremo, si mette a nudo in un progetto in cui parla a ruota libera di sé stesso e non solamente della sua musica.

Un’autobiografia scritta con passione e con quello stile di chi sa raccontare storie, anche utilizzando un linguaggio differente. Una storia in cui l’artista si presenta al pubblico senza filtri permettendo di conoscere meglio anche la vita privata. Un volume di rivelazioni in cui si ripercorre anche la storia di una città e indirettamente anche del nostro Paese.

Un viaggio affrontato con gli occhi di un ragazzo che ha trovato la strada, ma poi l’ha persa più e più volte, trovando nella musica e in alcune amicizie l’ancora di salvezza.

L’uscita di Nel Mezzo sarà accompagnata anche da una serie di brani, quelli citati nel libro, suonati e interpretati dallo stesso Francesco Sarcina, così come spiegato su Instagram.

“Ieri pensavo, ma se invece di fare la solita playlist e condividerla, le suonassi io le canzoni che in qualche modo sono legate al mood di ‘Nel mezzo’? Forse chi mi segue lo troverebbe più interessante e io sicuro mi divertirei di più. È nata così l’idea di ‘From The Loft – Nel mezzo Session’. Ho iniziato con ‘Bésame mucho’ e nei prossimi giorni vi suonerò altri brani che per il loro significato sono legati al libro, e quindi alla mia vita. Magari ne facciamo anche una in diretta. Spero l’idea vi piaccia.”

VIDEINTERVISTA A FRANCESCO SARCINA NEL MEZZO

Abbiamo contattato Francesco Sarcina via Zoom per una videointervista a cuore aperto.

Foto di Riccardo Griffini