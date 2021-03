Fasma Parlami Sanremo 2021

Fasma, a un anno da Per Sentirmi Vivo, torna sul palco del Festival Di Sanremo.

L’artista, che con il pezzo presentato lo scorso anno all’Ariston ha conquistato il disco di platino, è cresciuto e lo dimostra anche con il Manifesto della Tutela per l’Arte.

Una carta di 14 articoli in cui regola il rapporto tra arte, artisti e terzi, corredato di un video in cui lui stesso in un intenso monologo dà voce all’arte. Un progetto che Fasma ha pubblicato e promosso nelle ultime ore (ne abbiamo parlato Qui).

Nella serata dedicata alle cover l’artista si presenterà sul palco insieme a Nesli. Insieme proporranno una rivisitazione di La Fine.

VIDEOINTERVISTA A FASMA PARLAMI SANREMO 2021

Abbiamo contattato Fasma e il suo producer GG per parlare della partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dei primo traguardi e dei progetti che sta seguendo.